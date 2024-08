Tres Días de Fuga de Agua Afuera del Ayuntamiento Tapatío

“Es el Colmo, que Mejor Ejemplo de que no Hacen Nada”

El Desperdicio de Agua es en Avenida Hidalgo y la Calle Pedro Loza

Por Rafael Hernández Guízar

Una fuga de agua cumple ya tres días en la esquina del Ayuntamiento de Guadalajara, vecinos y comerciantes de la zona lamentaron la lentitud con la que se atienden este tipo de asuntos.

Y pese a que en muchas de las colonias de la ciudad se han hecho tandeos por la falta del vital líquido, en la esquina de la presidencia municipal tapatía, sobre avenida Hidalgo y la calle Pedro Loza, lo trascendente es que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) debería de haber actuado, hasta el momento no han hecho nada.

“No, es el colmo, que mejor ejemplo de que no hacen nada, ni estos ni los del Siapa, son todos una calamidad”, dijo muy molesto uno de los comerciantes entrevistados.

Y agregó: Ah, pero eso sí, si tiras agua, por ejemplo, que estés lavando tu carro en la cochera o en la calle ahí te llegan y te ponen una multa o peor, hasta te pueden llevar detenido, que por estar tirando agua, no, es el colmo”.

Página 24 publicó en el pasado que ciudadanos fueron, en efecto, multados por supuestamente estar desperdiciando agua limpia, pero en este caso, no hay responsables que hayan sido sancionados.

“A ellos nadie les dice nada, ahora, no huele mal el agua y pensamos que es agua limpia, y si no es así, o sea, por ejemplo, que tal si es agua de drenaje, no lo sé, lo que sí sé es que, ¡caramba está en la esquina de aquí de presidencia y no lo han arreglado!, ya que no hagan esto ni en el centro es una burla, imagínese qué pasa donde nadie los vigila”, dijo otro de los entrevistados.

La fuga se da sobre la banqueta y afecta a todos los que pasan por el sitio. Trasciende que en caso de que fuera agua limpia, también en la zona centro se han hecho tandeos por la falta de agua potable.