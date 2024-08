Exigen Justica Para Jazmín Rosales

La Procuraduría de Baja California Sur Cambió la Investigación de Feminicidio por Suicidio

Por Rafael Hernández Guízar

Familiares y amigos de la tapatía Jazmín Rosales Preciado salieron ayer a las calles de Guadalajara, exigen que haya justicia tras su asesinato en Baja California Sur.

Pese a que contaba con heridas y golpes que denotarían una posible agresión, y que incluso la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur encontró sangre y vidrios rotos en su domicilio, ahora es la misma Procuraduría la que quiere cerrar el caso diciendo que fue un suicidio, aun cuando días antes habían señalado la investigación por el posible delito de feminicidio.

“Estamos (protestando) porque el procurador de Baja California Sur, Daniel de la Rosa, el día 20 de agosto lanzó un comunicado diciendo que mi hermana se había suicidado, el día 7 de agosto, la Procuraduría lanzó un comunicado, investigando la muerte de mi hermana por la línea de feminicidio”, dijo Marisol Rosales Preciado en entrevista con Página 24 durante la manifestación en Plaza de Armas.

-Ustedes dicen que no fue suicidio, que fue feminicidio?

-Para empezar, porque Jazmín amaba su vida, amaba a sus hijos y amaba trabajar. La procuraduría de Baja California Sur, al hacer entrevista con mis hermanos cuando fueron a reconocer el cuerpo, les dijeron que a Jazmín se le encontró en el tramo carretero que va al aeropuerto y que estaba caminando. El personal de la caseta que la vio fue entrevistado, y ellos comunicaron que Jazmín bajó de su coche y empezó a caminar, y que ella en un momento como que se desvanece y sigue caminando. Por como la vieron, ellos llamaron a la ambulancia, llegó y la trasladó al hospital y es ahí donde fallece. Estaba viva cuando la encontraron. Pero también Semefo sacó un comunicado donde enlista cada una de las heridas que tuvo mi hermana: un golpe en la cabeza, uno en la nuca, en la espalda tiene una abierta, tiene marcas de violencia en sus muñecas, y tiene golpes, entre otras cosas.

-¿Ya hay detenidos?

-No. El ministerio público dice que hay un sospechoso, pero no nos dice quién, no nos quiere decir quién y yo pienso que hubo dinero de por medio y que por eso se declara ahora como suicidio y no como feminicidio.

-¿Ella tenía problemas con alguien?

-Mi hermana tenía una relación en San José del Cabo. No sé cuál sea el detonante, ella iba a venir para llevarse a mis sobrinos a San José del Cabo. Probablemente su pareja no estaba de acuerdo, no lo sé.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto; según los primeros reportes, Jazmín fue encontrada “deambulando” en la carretera que lleva al aeropuerto de San José del Cabo, en Baja California Sur, palabras textuales del agente del ministerio público que les fueron reveladas a los familiares en el primer contacto que tuvo con ellos cuando acudieron para la identificación del cuerpo.

Según las indagatorias, Jazmín fue vista por policías que estaban en la caseta del aeropuerto, a unos 200 metros o menos de la mujer a la que acudieron para prestar ayuda. A unos metros, estaba su vehículo.

Jazmín presentaba diversas heridas de acuerdo con el informe del Servicio Médico Forense (Semefo): Una lesión y una cortada en la parte trasera de la cabeza –la nuca-; un golpe en la boca, otro en el hombro derecho, huellas de golpe en la mano derecha, lesiones en ambas muñecas –derecha e izquierda-, huellas de golpes de hasta 45 centímetros en la espina dorsal, golpes en sus genitales, cuatro heridas en el tórax, así como heridas en los codos izquierdo y derecho de una aguja de calibre 18.

Lo anterior, activó la alarma y se echó a andar el protocolo de investigación por feminicidio; pero a los pocos días, fue el mismo procurador quien a través de un comunicado y en varias entrevistas a medios de comunicación locales, dijo que todo apuntaba a que las heridas habrían sido auto infringidas pues presumían que Jazmín habría saltado de un paso a desnivel ya que supuestamente encontraron una huella de sangre.

Todo se Volvió Opaco

Aunque todo apuntaba a que Jazmín podría haber sido víctima de algún ataque, la Procuraduría cambió la versión de los hechos.

Quedaron muchas interrogantes como el por qué ella fue encontrada en las cercanías del aeropuerto cuando su casa ni siquiera estaba cerca de este, así mismo, el que hayan encontrado en su vivienda vidrios y manchas de sangre de ella, pero que no se hayan tomado en cuenta para pensar que fue víctima de un ataque en su domicilio.

En relación a esto, cabe señalar que ni la Procuraduría, ni la administración del condominio donde vivía Jazmín, proporcionaron las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en dicho complejo habitacional para corroborar si ella era quien iba manejando el automóvil cuando salió de su casa.

Tampoco les dieron oportunidad de ver videos de las cámaras de videovigilancia que están en el lugar donde supuestamente fue encontrada.

“Estamos muy enojados, queremos que se nos diga la verdad, porque todo lo dicho por la Procuraduría no es para terminar en un suicidio. Ella era una de las pocas verificadoras de instalaciones eléctricas que hay en México. Aquí se quedan sus hijos sin su mamá. Ella se había establecido ya para llevarse a sus hijos. Estamos indignados de que se nos esté tratando de esta manera y que nadie haga nada”, exigió Marisol.

Es más, ni siquiera les quisieron dar acceso a la carpeta de investigación en la Procuraduría a los familiares, una grave violación a sus derechos y a los de la víctima fallecida.

Página 24 cuenta con un video en donde el agente del ministerio público acepta que Jazmín fue encontrada con vida, y donde, además, es el mismo fiscal quien indica que el caso sería investigado por el posible feminicidio.

Tras la muerte de Jazmín, sus dos hijos quedan huérfanos; estaban por irse de Guadalajara a vivir con ella, pues luego de tres años de intenso trabajo, al fin había podido conseguir una casa en la que estaría con ellos, en San José del Cabo.