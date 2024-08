Piden Reforma Integral en el Poder Judicial

Otra Protesta en el Centro Tapatío

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se manifestaron ayer en el centro de Guadalajara contra la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A la protesta, acudieron también trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes indicaron que es inaudita la idea del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que los ministros, jueces y magistrados sean electos por la vía del voto.

“Si el Poder Judicial de la Federación se diluye, habrá concluido la última esperanza de que haya un contrapeso en el poder, a nosotros nos tachan de conservadores, y sólo quiero recordar que la última vez que se eligieron a jueces por la vía del voto fue con Porfirio Díaz, no veo por qué regresar a esos momentos históricos que no nos reportaron beneficio a la nación; hay que ver, por ejemplo, a Estados Unidos, donde 47 de los 53 estados se eligen a los jueces por votación, pero lo que les faltó es decir que es a los jueces del fuero común, no a los jueces federales, los federales no pueden ser electos por votación porque son el último contra peso de los otros dos poderes de la unión, estamos a favor de una reforma, pero que sea integral, no que se base en esas cosas”, sentenció Juan Francisco Orozco Córdoba, Juez de Distrito del sexto tribunal laboral.

Destacó también que es mentira el argumento que se ha usado por parte de la presidencia de la república para que la reforma, siendo esto, la supuesta corrupción que impera en el Poder Judicial respecto a que se liberan a los delincuentes.

“La reforma gira en tres mentiras, lo primero es que se liberan delincuentes, el Poder Judicial de la Federación no libera delincuentes, en México solamente el 20 por ciento de los procesos federales son en material penal, lo demás, se refiere a muchas otras materias, como la laboral, como las pensiones, materia civil, es mucho más lo que tiene que hacer el Poder Judicial (…) Lo que más se atiende es el juicio de amparo, y es algo a lo que todos los ciudadanos pueden acceder, y es el más importante en México. La reforma debe de ser integral, y debe de contemplar a las fiscalías, porque el 80 por ciento de las personas que no son sentenciadas y que son liberadas es por errores de la fiscalía”, dijo.

Orozco Córdoba destacó que se ha mal informado por parte de la presidencia de la república a la ciudadanía y que con ello, se corre un grave riesgo, en caso de que camine una reforma como la ha propuesto López Obrador, a que se pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la ciudadanía, pues no habrá contrapesos para evitar los abusos de autoridad.

Ayuntamiento Media Conflictos Vecinales

El Ayuntamiento de Guadalajara presumió la intervención para resolver conflictos vecinales a través de los centros de mediación municipal.

En un comunicado, el ayuntamiento dio a conocer que, a través de la Dirección de Justicia Cívica del Gobierno de Guadalajara, concretamente con los Centros de Mediación, se ha dado atención a dos mil 578 servicios en lo que va del presente 2024.

Al respecto, Paola Franco Mendoza, la directora de Justicia Cívica de Guadalajara, afirmó que la ciudadanía, tras conocer este servicio que da el Gobierno Municipal, se acerca a estos espacios para sacar adelante sus casos.

“Hubo un incremento sustancial porque los tapatíos han tenido la oportunidad de conocer este servicio, han recurrido para poder sacar adelante temas de conflicto vecinal y también temas de carácter familiar; en este caso, como son divorcios por mutuo consentimiento”.

De los dos mil 578 servicios otorgados en lo que va de 2024, cerca del 80 por ciento son de carácter familiar, 11 por ciento son conflictos vecinales y el resto responden a casos de materia mercantil o civil.

Trasciende que el servicio, es totalmente gratuito, y su importancia es por ser un medio a través del que se busca evitar que los conflictos escalen a una posible conducta delictiva o actos de violencia.

Por cierto que los Centros de mediación municipal se encuentran distribuidos en todas las delegaciones y oficinas de enlace del ayuntamiento, tales como la Unidad Administrativa San Andrés, en la Hermosa Provincia, la colonia Oblatos, en Lomas del Paradero, así como en El Sauz, Cruz del Sur, y por supuesto, en los juzgados cívicos ubicados sobre la Calzada Independencia.