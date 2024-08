Por Paro, Poder Judicial Sólo Atiende Casos Urgentes

En Jalisco se Suman 3 mil a Protestas Contra Reforma

Suspensión de Labores en es Indefinida Hasta que se Deje Fuera de la Propuesta la Elección de Jueces, Ministros y Magistrados por la vía del Voto

Por Rafael Hernández Guízar

Jalisco se sumó a la suspensión de labores a escala nacional en el Poder Judicial como medida de protesta por la reforma propuesta por el presidente de México en la materia, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer entraron en esta suspensión de labores casi definitiva los tres mil trabajadores del Poder Judicial Federal de Jalisco.

Raciel Torres, subsecretario de la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló en entrevista exclusiva con Página 24 que será de forma indefinida hasta que se deje fuera de la propuesta la elección de jueces, ministros y magistrados por la vía del voto.

“Es una suspensión de labores, no es una huelga porque no se está exigiendo el cumplimiento de ningún contrato colectivo de trabajo, es una suspensión de labores por la invasión de poderes, al Poder Judicial de la Federación, porque la reforma judicial, en la manera en que está propuesta, le quita la independencia en la decisión, en los juicios que se toman, por lo tanto, estamos en suspensión de labores hasta en tanto cese la parte de la reforma en la que se quiere proponer a través de compadrazgos, a través de tómbolas, o a través sorteos, colocar a un perfil no especializado para ser juez, estamos defendiendo lo que se llama carrera judicial, es el derecho de los trabajadores a ir creciendo en el trabajo a través de la preparación para ser juez o magistrado”, Según Raciel Torres.

Y agregó: “Es indefinido repito, hasta en tanto no se ponga a discusión esa parte de la reforma, porque durante los días que supuestamente hubo diálogo, no era diálogo, fue a modo, y esta parte es la que nos toca a nosotros (…) La parte del diálogo que se ha dado con los trabajadores es para decirnos que no nos van a tocar ningún derecho, ninguna prestación, pero la carrera judicial es el derecho que tenemos para subir de puesto, y se va a eliminar, porque con esto que se quiere aprobar, el cargo de juez o magistrado sólo se va a tener con el voto popular; se han acercado con nosotros para decir que no nos van a tocar, que para qué salimos”.

El paro de labores, deja fuera la posibilidad de presentar juicios de amparo, sin embargo, de acuerdo con el representante de los trabajadores, hay guardias para los atender casos urgentes: “Sabemos que habrá afectaciones para la ciudadanía, pero los casos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con las posiciones o propiedades, son derechos de trascendencia fundamental y se siguen trabajando en guardias las 24 horas del día”.

Mientras que en Jalisco son tres mil los trabajadores que se fueron al paro, a escala nacional suman 55 mil.