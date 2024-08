Fracasa Sistema Estatal Anticorrupción

En 6 Años Sólo Judicializa 6.68% de Investigaciones

El Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción Presentó su Noveno Informe de Actividades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El Sistema Estatal Anticorrupción no ha logrado acciones concretas o medibles, así como resultados que den cuenta de un avance significativo en cuanto al combate a la corrupción en la entidad, así lo consideraron expertos en la materia.

Ayer integrantes del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción dieron a conocer parte de su noveno informe de actividades, y en él señalaron -entre otros aspectos- cómo es que los acuerdos planteados para el sistema no se han visto reflejados.

“A la fecha, el sistema no cuenta con mecanismos de coordinación operativos realmente funcionales entre las instancias que lo integran, y mucho menos con los prometidos sistemas de inteligencia de los que se habla en el último plan de trabajo. Todo lo anterior trae como consecuencia el bajísimo porcentaje de asuntos que han llegado a la sanción”, expresó Cecilia Díaz Romo, integrante del observatorio.

Dijo que en lo que refiere al proceso de detección e investigación de presuntos delitos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió 6 mil 119 carpetas de investigación, del 2018 a junio del 2024, de las cuales solo se judicializaron 409, es decir, el 6.68 por ciento.

“Es un hecho que no toda carpeta de investigación debe llegar a juicio, sin embargo, este porcentaje está muy por debajo de los estándares internacionales. Según los mismos estándares, en países de alta corrupción sería necesario, además de un alto grado de especialización, tecnología avanzada y cooperación internacional, dedicar al menos un investigador especializado por cada 100 mil habitantes; Jalisco, debería contar con al menos 85 investigadores abocados al tema de la corrupción”.

Añadió que preguntaron a la fiscalía cuántos de estos investigadores especializados existen en la entidad, y que esta les respondió que era información clasificada. Además, detalló que una vez que las 409 carpetas se fueron al Poder Judicial, solo 15 o 3.67 por ciento llegaron a sentencia; 12 condenatorias y 3 absolutorias.

También, explicó que el Tribunal de Justicia Administrativa recibió 717 informes de presunta responsabilidad administrativa -en el mismo periodo de 2018-2024-, de los cuales 450 están en trámite, 82 se regresaron al ente que los originó, 70 no tienen pronunciamiento y se han emitido 74 sentencias.

“¿Qué podemos interpretar de estos números? Es un hecho que la corrupción no se puede combatir solo con discursos, deseos, planes y proyectos que no partan primero diagnóstico que luego se traduzca en acciones consecuentes. El combate a la corrupción en Jalisco no ha sido prioridad, ni ha tenido la voluntad política para dotar a todo el mecanismo de los presupuestos suficientes para fortalecer sus acciones”, agregó.