No Contempla Multas, por el Momento, en Regulación de Patines eléctricos

En el Congreso de Jalisco

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante su prevalencia cada vez más notoria en la ciudad, en el Congreso de Jalisco ya comenzaron los trabajos para implementar una regulación a patines eléctricos; no se contempla la instauración de multas por el momento.

Con la presencia de expertos en el tema y diputados, ayer en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo la mesa de trabajo para generar una iniciativa que regule los vehículos de movilidad personal, con la cual se busca proteger al usuario y prevenir accidentes.

La impulsora de esto, la diputada Mónica Magaña (Movimiento Ciudadano), aseguró que el principal objetivo de esto es no dejar de incentivar este tipo de mecanismos de movilidad, pero aplicando normas de seguridad al delimitar velocidades mínimas o máximas por el bien de todos.

“Cuáles serán las medidas de seguridad no negociables; la velocidad es una de ellas. Aquí iniciaba el debate, hay quienes dicen que tienen que ser 25 kilómetros y no más, algunos colectivos decían 35. Lo que no va a estar negociable es la seguridad vial”, expresó la también presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso. Entre las medidas abordadas se retomó el tema de prohibir que circulen en avenidas principales o banquetas. Además, se habló de no contemplar multas en la ley los usuarios que no cumplan con los lineamientos. Sin embargo, de aprobarse una ley, los municipios podrían tener la facultad de determinar multas si así lo desean.

“El tema de las multas no es uno que estemos considerando ahorita. Nuestro principal objetivo es no dejar de incentivar que las personas se muevan en mecanismos que no sean carros y las multas son todo lo contrario”.

Con la promesa de realizar otras mesas, la legisladora añadió que una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad en la materia podría presentarse en un mes más o menos, es decir, antes de que concluya la actual legislatura.

Por su parte, y con la finalidad de enfatizar la importancia de regular los scooters en la ciudad, la Agencia Metropolitana de infraestructura para la Movilidad (AMIM), mencionó en la mesa de trabajo que han detectado a usuarios de patines eléctricos a exceso de velocidad, en distintas vialidades como Aviación, Del Bajío, Circuito JVC o Mariano Otero.

“Los más fuertes van sobre los 70 kilómetros por hora y a través de esta red de radares hemos detectado unidades que van con una velocidad máxima de hasta 72. Podemos identificar capturas de algunos scooters, donde contamos con equipo y naturalmente ya no solo arriesga el usuario de esta unidad, sino que también pone en riesgo a otros usuarios de la vía”, expresó Adrián López González, administrador general de la AMIM.