Luego de Repudio, Alfaro Dice que le Gusta Este Tipo de “Ambientes”

Sin Pruebas, Asegura que los que lo Abuchearon no Eran Pobladores de Tema

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Según el gobernador Enri- que Alfaro Ramírez, los abu- cheos que recibió el sábado pasado, en un evento por la inauguración de la presa El Zapotillo, fueron de gente que ni siquiera eran pobladores de Temacapulín, sin embargo, no aportó pruebas de lo dicho.

El evento se llevó a cabo en Temacapulín y en él estu- vieron presentes la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes por cierto tuvieron que salir al rescate del mandatario estatal, ya que por los abucheos de la gente el gobernador no podía hablar.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido el sábado, Alfaro Ramírez aseguró ayer que le gusta este tipo de “ambien- tes”, ya que por más que tra- ten de desacreditar proyectos que él ha encabezado, siem- pre ha demostrado que pue- den salir adelante.

“Entonces, por eso even- tos como estos a mí me llenan de alegría, luego me pregun- taban cuando salí, incluso fui a comer con mi familia des- pués y me preguntaban algu- nas personas, me decían de cómo le hacías para que no te desconcentraran, la verdad es que a mí me encantan ese tipo de ambientes, en los que tú sabes lo que has hecho, en el que tú sabes el respaldo que tienes de la gente, y en el que (hay) un grupo de personas enviadas, porque no eran pobladores de Temacapulín”.

Dijo que pese a todo él y el proyecto de trabajo al que pertenece siempre han contado con el respaldo de la gente, y como prueba de ello es que en los resultados de la última elección en Cañadas de Obregón, se puede observar que Movimiento Ciudadano (MC) fue quien ganó el gobierno municipal y la elección a gobernador.

“Me da mucho gusto que en un evento como este pueda haber la oportunidad de entender lo que ha sido para nosotros estos seis años. El evento del sábado tuvo por supuesto muchas porras y muchos aplausos, pero también tuvo la participación de quienes no han podido entender que la voluntad del pueblo se debe de respetar”.

Cabe recordar que con lo sucedido el sábado pasado, y después de la intervención de las autoridades federales, Alfaro Ramírez se mostró molesto al señalar que los abucheos hacia su persona solo demostraron que hay personas que prefieren la confrontación en lugar de las soluciones en conjunto. Sin embargo, ayer en entrevista el gobernador reiteró que eventos como ese lo llenan de alegría.

“Entonces, son construcciones hechas a modo, son eventos en los que hay grupos que buscan ir a quedar bien, pero no deja de ser para mí una muy bonita experiencia el haberme enfrentado a esos personajes, y haberles ganado todas. Entonces, contento”.