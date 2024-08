Impugnación de Claudia Delgadillo, mal Hecha

No Pudieron Aportar Pruebas y “Están Molestos”

“No es Solamente el Dicho, es lo de Facto, por eso el Derecho Obliga a Probar”, Destacó Rubén Ortega, Investigador del Observatorio Sobre Seguridad y Justicia de la UdeG

Por Rafael Hernández Guízar

La impugnación para que se anule la elección de gobernador en Jalisco estuvo mal hecha, indicó Rubén Ortega Montes, investigador del Observatorio Sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En una entrevista con una estación de radio, el académico de la casa de estudios destacó que una cosa es que los equipos de campaña y hasta los ex candidatos digan, y otra, lo que se debe de presentar ante el Tribunal Electoral para demostrar si hubo o no irregularidades y faltas durante el proceso electoral.

“Tenemos gobernador electo en el estado de Jalisco (…) Una cosa es lo que los youtuberos –sic- (youtubers) lo que las plumas pagadas por algún partido en particular, y lo que algunos actores políticos realicen en lenguaje soez o con violencia física o verbal, y otra cosa es lo que tiene efecto en un tribunal; en un tribunal, lo que se deben de apegar es a los principios de derecho, en materia electoral, se encuentra dentro de lo que se denomina materia civil, y el artículo 14 constitucional que toda vía existe, afortunadamente no han cambiado nuestra constitución, dice que la fuente del derecho civil, por ende electoral, tendrá que ver la ley con la interpretación y los principios generales del derecho, este principio que dice que el que acusa, imputa algún hecho, está obligado a probarlo, si no lo prueban, entonces carece de legitimidad, de idoneidad, y de consecuencia jurídica, por tal motivo como no probaron estos hechos no trasciende”, dijo el académico.

Y agregó: “Si dijeron que había mil o dos mil funcionarios públicos y si alguno de estos está prohibido que estén presentes, deben de probarlo, no es solamente el dicho, es lo de facto, por eso el derecho obliga a probar, no lo pudieron hacer y están molestos, están enojados, pero deberían de estar enojados porque no han sido capaces de ponerlo en materia jurídica como debiera de realizarse en la manera en que se demanda y se prueba”.

De acuerdo con el académico y jurista, es indispensable que cuando se hagan procedimientos, para impugnar los resultados de una elección, al igual que en cualquier otro tipo de proceso legal, se ponga mucha atención a las pruebas que se presenten ya que los medios de prueba constituyen lo más importante para que el hecho demandado tenga efectividad.

En el caso de la elección para la gubernatura, por ejemplo, dijo que ni siquiera se probó que los que se habían señalado como funcionarios del gobierno estatal y municipal de Guadalajara que presuntamente habían operado en favor del candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) Pablo Lemus Navarro, fueran en verdad funcionarios públicos: “Si yo denuncio a alguien por abuso de autoridad, lo primero que debo de probar es que es funcionario, si no lo hicieron por eso hay problemas, ahora, hay que atender al modo, tiempo y lugar”, dijo.

Por lo pronto, el Tribunal Electoral de Jalisco ya confirmó el triunfo de Lemus Navarro, y por ello, la ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudia Delgadillo, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para buscar que se modifique dicha sentencia donde se reconoce el triunfo del MC.