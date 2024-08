Puntos Violeta son un Fracaso

Guadalajara Cierra Administración con Magros Resultados en Violencia Contra las Mujeres

El Programa no Abona a que Disminuya la Violencia, Sentenció la Regidora de Morena Candelaria Ochoa

Por Rafael Hernández Guízar

Los Puntos Violeta son un programa fracasado en Guadalajara, pues no abona a que disminuya la violencia contra las mujeres, sentenció la regidora Candelaria Ochoa Ávalos.

En entrevista exclusiva con Página 24, la regidora del partido Morena, destacó que, en el tema de violencia contra las mujeres, el municipio de Guadalajara cerrará la administración actual con magros resultados, máxime cuando se tienen programas como el denominado “Puntos Violeta” que habían sido instalados para que las mujeres pudieran acudir a pedir ayuda en las calles y diversos lugares de la ciudad, pero que, a decir de Candelaria Ochoa, simplemente no sirvieron de mucho.

“Los puntos violetas son una política pública fracasada porque se ha invertido muchísimo en una política que no ha funcionado (…) Se supone que son puntos urbanos de ayuda, pero no están funcionando porque la mayoría de las mujeres no acuden a pedir auxilio a esos puntos”, dijo.

-¿Y si hay capacidad de respuesta de la policía para acudir cuando pidan ayuda las mujeres en esos puntos?

-No, y eses es el problema, y a veces nos quieren engañar con que los pulsos de vida funcionan, pero no hay policías suficientes para que todas las mujeres que pidan su pulso de vida puedan recuperarse o no sufrir más violencia.

-¿Y no será que hace falta también algún albergue para que las mujeres puedan acudir con sus hijos para escapar de un hogar violento?

-Por ello es que yo propuse que debe haber políticas que se les llaman de acción positiva, y una de ellas es la vivienda, y es que hay mujeres que viven violencia, y en la mayoría de los casos no se van de los hogares porque no tienen donde vivir, y si no tenemos una política que supere ese tipo de procesos, pues difícilmente lo vamos a superar.

-¿Hay capacidad del ayuntamiento para esto?

-Hay un refugio, pero ojalá que pueda haber una política mucho más frontal contra la violencia.

-¿Y por qué no se materializó lo que usted propuso?

-Pues porque siempre subestiman los datos y las violencias contra las mujeres.

-¿Fue falta de voluntad de los demás regidores?

-Fue falta de voluntad y de una conciencia real de que tenemos que abordar ese problema.

Destacó que la violencia contra las mujeres es un problema del que poco se ha tenido avances significativos, y que pese a las muchas propuestas que realizó como regidora, fue por falta de voluntad de los regidores del partido en el poder, Movimiento Ciudadano (MC), que dichas propuestas no vieron la luz.