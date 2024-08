MC y su Empleado Tomás Vargas no Impedirán que la Transformación Llegué a Guadalajara: Chema Martínez

Asegura que Seguirán Hasta Conseguir que se Repita la elección en Guadalajara

Asegura que el Magistrado Presidente del Triejal Ayuda a que MC Defienda “Cueste lo que Cueste” el “Supuesto” Triunfo de sus Candidatos a la Alcaldía de Guadalajara y al Gobierno del Estado

El magistrado Tomás Vargas Suárez es el empleado del mes de Movimiento Ciudadano, pues ha ayudado a que MC defienda “cueste lo que cueste” el supuesto triunfo de sus candidatos a la alcaldía de Guadalajara y al gobierno del estado; esto ha suscitado un Jalisco corrupto y de múltiples problemas, por lo que se luchará para impedirlo, aseguró Chema Martínez.

Chema Martínez cuestionó una vez más la labor del magistrado Tomás Vargas Suárez, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) desechara el recurso que presentaron para pedir que se repitieran las elecciones en Guadalajara, ante las presuntas múltiples irregularidades que se presentaron en el pasado proceso electoral, con el robo o la desaparición de miles de votos que no se contabilizaron.

“Ayer determinó resolver el juicio, bueno varios, como siete. ¿Cómo resolvió en el caso de Guadalajara? Nos desechó hasta el papel por el tamaño, nos desechó el tipo de letra, nos desechó la firma porque era café y no pluma azul. Así, en verdad, no lo estoy trivializando”, criticó el morenista.

El también diputado local cuestionó además la injerencia que ha tenido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en todo este asunto. Ya que en constantes ocasiones ha dado cuenta de cómo es que MC y el tribunal electoral local trabajan en complicidad con tal de mantenerse en el poder.

Recordó que el mismo Alfaro Ramírez, así como el senador emecista Clemente Castañeda, han aseverado que defenderán el “triunfo” de Pablo Lemus y Verónica Delgadillo “cueste lo que cueste”.

“Fíjense ustedes, el gobernador, es decir no el abogado de los candidatos, no el jefe de Movimiento Ciudadano, y hoy lo repite el senador. Es lamentable esta premisa pues significa para los jaliscienses una tragedia. Es la ruta de MC y ‘cueste lo que cueste’ ha sido muy caro. Nos ha costado miles de personas desaparecidas en Jalisco y en Guadalajara. Cueste lo que cueste, nos ha costado más de 50 elementos de seguridad que han sido abatidos producto de su trabajo. Cueste lo que cueste, ha dado como consecuencia que Guadalajara sea una ciudad con más pobres, con más marginación”.

Aseguró que este camino de “cueste lo que cueste” de parte de emecistas ha suscitado también que Guadalajara se encuentre sin agua o que llegue agua sucia y que se encuentre sin servicios municipales dignos; que por ejemplo haya alta marginación en ciertas zonas de municipios como Zapopan; o que persistan otras problemáticas de seguridad en prácticamente todo el estado por falta de un gobierno responsable y preocupado por las necesidades del pueblo de Jalisco.

“Cueste lo que cueste ha tenido también como consecuencia que el tejido social de los jaliscienses y los tapatíos esté verdaderamente destruido porque no hay gobierno. Hay una ausencia de gobierno por la politiquería, por el poder, por el cartel inmobiliario, por sus negocios. Y a eso se refiere tanto el gobernador como el senador Clemente Castañeda en esta premisa que nos ha costado tanto a los jaliscienses. Cueste lo que cueste, no lo vamos a permitir. Ayer fue una oficialidad de partes, fue una etapa en donde tampoco encontró el tribunal los más de 140 mil votos que se robaron en la elección de Guadalajara”.

Enfatizó que no dejarán de luchar hasta conseguir una ciudad y un estado libre de este poder opresor, que mantiene a muchos jaliscienses en la precariedad. Garantizó que seguirán hasta conseguir que se repitan las elecciones en Guadalajara a fin de que no se frene el cambio que tanto se necesita, y así haya servicios con eficiencia para que se pueda vivir con dignidad. Añadió que Guadalajara necesita agua limpia, seguridad, salud y competitividad, lo cual se logrará con Morena y sus aliados al frente.

“Esa es la transformación, donde habremos también de atajar la seguridad y regresarla a los tapatíos para que vuelvan a vivir con tranquilidad, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo. Eso es el gran significante de esta lucha. No es un tema de un juicio, no es un medio de impugnación, son causas. Es una lucha que hemos emprendido para que la transformación no se frene en Jalisco ni en Guadalajara. Por el bien de todos, primero los pobres”.