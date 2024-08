Triejal Rechaza Anular Elecciones

Para Jalisco, Guadalajara y Tlaquepaque

“Ya Estaba Advertido el Fallo, Esto no fue una Sorpresa, lo Había Anunciado ya Manuel Romo que es Presidente del Partido Movimiento Ciudadano”, Criticó el Morenista Chema Martínez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer por la tarde, en sesión, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) rechazó anular las elecciones para gobernador, en Guadalajara y Tlaquepaque; se ratificó el triunfo de Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y Laura Imelda Pérez Segura, respectivamente.

Los primeros dos temas fueron impugnados en su momento por Morena, y el tercero por Movimiento Ciudadano (MC), alegando presuntas inconsistencias en el pasado proceso electoral. Aunque estos recursos pedían la repetición de las elecciones, los magistrados consideraron que no había elementos suficientes para que así se llevara a cabo.

En el caso de la impugnación para que se repitiera la elección a gobernador, en la que ganó Pablo Lemus Navarro (MC) por sobre Claudia Delgadillo (Morena), la resolución determinó que no se acreditaron las irregularidades señaladas, como errores en los cómputos.

“Este tribunal no tiene elementos para analizar la existencia de las omisiones alegadas y si las supuestas irregularidades son violaciones sustanciales, o que impliquen una afectación o puesta en peligro de los principios o reglas básicas para el proceso democrático. En el caso no están acreditados los extremos de la causalidad de nulidad de la elección por violaciones a principios constitucionales”, expresó Carmen Díaz Cortés, secretaria relatora.

En la resolución también se mencionó que la votación válida de la elección pasada en Jalisco quedó en más de 3.6 millones de sufragios, de los cuales un millón 626 mil 789 votos (el 44.25 por ciento) fueron para Movimiento Ciudadano, en tanto que la coalición de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco -de Morena y sus aliados- consiguió un millón 440 mil 24 votos, es decir, alrededor del 39.17 por ciento.

También, el tribunal determinó desechar la impugnación de Morena para que se repitiera la elección de la presidencia municipal de Guadalajara, así como la de MC, pero en torno a la elección de San Pedro Tlaquepaque. Con esto, el tribunal ratificó así el triunfo de la emesista Verónica Delgadillo para la capital del estado y la morenista Laura Imelda Pérez para la Villa Alfarera.

Para el caso de Guadalajara, el excandidato a la alcaldía tapatía por Morena, Chema Martínez, lamentó no solo el fallo, sino la opacidad con la que el Triejal sesionó, pues aunque se trató de una sesión pública, no se le permitió la entrada, así como a los medios de comunicación, sin embargo, sí se transmitió en Facebook.

“Ya estaba advertido el fallo esto no fue una sorpresa, lo había anunciado ya Manuel Romo que es presidente del partido Movimiento Ciudadano. Lo que me sorprende en verdad es que caigan en esta vulgaridad. Ya sabíamos que Tomás Vargas Suárez es empleado de Enrique Alfaro, pero no al grado de impedir el acceso a los medios de comunicación y también a ciudadanos. Esto es muy lamentable para Jalisco y para la democracia”.

Si bien dijo que no hubo sorpresa en el fallo, el también diputado local advirtió que acudirá a otras instancias federales para impugnar las elecciones de Guadalajara y pedir que se repitan, ante las múltiples inconsistencias recabadas en el pasado proceso electoral.