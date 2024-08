Chema Martínez: Alfaro y Lemus se Robaron Otra vez las Elecciones

“Complicidad Entre el Triejal y MC”

Asegura que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Siguiendo Órdenes del Gobernador, Determinó Rechazar Anular las Elecciones de Jalisco y Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), siguiendo órdenes del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, permitió de nuevo que a Morena le robaran la gubernatura del estado y la presidencia municipal de Guadalajara, aseguró ayer José María Chema Martínez, ex candidato a la alcaldía tapatía.

Y es que ayer se llevó a cabo la sesión del Triejal en donde se ratificó el triunfo de Pablo Lemus Navarro para el gobierno de Jalisco y de Verónica Delgadillo para la presidencia municipal de Guadalajara, luego de que se habían promovido las impugnaciones correspondientes por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco tras argumentar varios posibles delitos electorales, la desaparición de miles de votos y manipulación de paquetes electorales y casillas.

José María Martínez, quien promovió el correspondiente juicio de inconformidad ante el resultado que no le favoreció en las urnas, dijo que dicha sesión que debía de ser pública, en realidad fue “en lo oscurito, con represión y custodiando el ingreso por la policía estatal, una acción característica del gobernador Enrique Alfaro, y aunque ya se esperaba un fallo negativo, por la complicidad que existe con Movimiento Ciudadano (MC), el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) negó la entrada a Chema Martínez, y medios de comunicación, a la sesión en donde se resolvería si se repetía o no la elección en Guadalajara y el estado”, indicó.

Por ello, es que el morenista acudirá a otras instancias para impugnar las elecciones de la capital del estado.

“Lo lamentable es esta vulgaridad que convocan en secreto, nos enteramos por un medio de comunicación de que estaban sesionando. Está no solo envallado (con vallas que impiden el acceso), está la policía estatal que está a cargo del gobernador Enrique Alfaro, quien es quien está dando la instrucción directa a su empleado Tomás Vargas Suárez (el magistrado presidente del Tribunal). Es muy lamentable, todas las sesiones son públicas, y esto tampoco fue la excepción. El tema es que fue un albazo y no nos han permitido entrar. Tenemos aquí insistiendo para entrar desde las 10:30 de la mañana. Es un rechazo a que podamos incorporarnos para ser testigos de la sesión”.

Y es que el día de ayer, los alrededores del Tribunal amanecieron con vallas para impedir la entrada al público, pese a que se trataba de una sesión “pública”. Sin embargo, la sesión se transmitió por Facebook.

Chema Martínez indicó que si bien ya esperaban un resultado adverso al recurso que implementaron, es “lamentable que como ciudadanos se les haya impedido el acceso”, dijo, pues con esto sólo dieron cuenta aún más “de la opacidad con la que el Tribunal se ha conducido en este caso, favoreciendo evidentemente los intereses de MC”.

“Vimos la sesión y vimos incluso que ya ni siquiera se ajustaron a la pretensión de Movimiento Ciudadano con respecto a las 59 casillas, ya recomponen el cómputo por 61 casillas. Una barbaridad lo que está ocurriendo. Me da mucha pena que sea un tribunal local, me da vergüenza llamarle magistrado a quien hoy es dueño de este tribunal, porque no está tomando en consideración todos los elementos que nosotros aportamos, las evidencias, en el caso de Guadalajara es un juicio bastante robusto con toda la acreditación y evidencias necesarias para anular la elección”.

Indicó que “se robaron 140 mil votos, y es algo que no dio cuenta el Tribunal”, por lo que dejó en claro que acudirán a las instancias siguientes, es decir, la sala regional y la sala superior, a fin de conseguir que en Guadalajara se repitan las elecciones, ante las múltiples irregularidades que se presentaron durante el pasado proceso electoral.

“Ya estaba advertido el fallo, esto no fue una sorpresa, lo había anunciado ya Manuel Romo que es presidente del partido Movimiento Ciudadano. Lo que me sorprende en verdad es que caigan en esta vulgaridad. Ya sabíamos que Tomás Vargas Suárez es empleado de Enrique Alfaro, pero no al grado de impedir el acceso a los medios de comunicación y también a ciudadanos. Esto es muy lamentable para Jalisco y para la democracia”, criticó el morenista.

Por último, destacó que Enrique Alfaro una y otra vez ha dejado en claro con este tipo de acciones su complicidad en lo que consideran como el mayor fraude electoral en la historia de Jalisco, y que no debe quedar impune.