Kumamoto Pide Legislar Alza en Rentas Inmobiliarias

Por la Defensa al Derecho a la Vivienda

Propone Emular a la Ciudad de México, donde se impulsa un índice de rentas

Por Rafael Hernández Guízar

Pedro Kumamoto, ex candidato a la presidencia municipal de Zapopan y actual regidor en se ayuntamiento, aseguró que en Jalisco debería de legislarse sobre el incremento de las rentas por la defensa al derecho a la vivienda.

Y es que, según el regidor, se trata de un tope máximo que debería de tenerse en cada uno de los municipios dependiendo del polígono – zona- del que se trate, esto, ayudaría a que no haya una disparidad, pero también, a que no haya un cargo exorbitante a la ciudadanía y que no tuviesen que abandonar las ciudades buscando lugares para vivir que les permita la economía.

“Las rentas están cada vez más por los cielos, y esto se debe a una problemática cada vez más compleja, que podemos ver por todo el mundo, pero muy particularmente en las ciudades de nuestro país, pero también se pueden tener propuestas para contrarrestar esto, en Ciudad de México y en Jalisco ya hay algunas”, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales.

A decir de Pedro Kumamoto, tanto en Ciudad de México como en Jalisco, hay puntos de coincidencia respecto a la cantidad en la que se han incrementado las rentas de propiedades, donde incluso, se han duplicado en sólo unos años.

Por ello, dejó en claro que sería apropiado lo que se hace ya en Ciudad de México, donde se impulsa un índice de rentas, es decir, un padrón en donde se puede fijar un tope de los montos por los alquileres de acuerdo a las diferentes zonas de la ciudad, algo que adujo, debería de aplicarse igualmente en todos los municipios de Jalisco.

“Martín Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, busca establecer límites, la iniciativa se sustenta en dos pilares: Primero crear un índice de rentas en ciudad de México, esto permitirá poner límites; y el segundo pilar, es la prohibición de establecer límites de incremento en las rentas más allá de la inflación, como la que ya está en Jalisco desde Futuro, que comparte cosas desde la construcción social de vivienda, pero que se financie a las plataformas como Airbnb”, dijo.

Y agregó: “Esto va a incrementar la resistencia de los desarrolladores inmobiliarios y grandes propietarios de vivienda que ven amenazados sus intereses económicos con este tipo de iniciativas, pero debemos dejar en claro que la vivienda no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho, y las iniciativas como las de Martín Batres en Ciudad de México y las de Futuro en Jalisco, son un recordatorio a que debemos de tener un enfoque humano y justo”.

En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, diversas zonas han tenido enormes incrementos en los precios de los alquileres, por ejemplo, el sur de la ciudad en municipios como Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, el poniente, en el caso de Zapopan, y al norte, en los municipios de Zapopan y Guadalajara.

Sólo por citar un ejemplo, al poniente de la zona metropolitana, las cercanías de la avenida Guadalupe, un departamento antes se podía rentar en alrededor de siete mil pesos, ahora, se ha duplicado y los precios oscilan entre 10 y 14 mil pesos con espacios sumamente reducidos, que no permiten a la mayoría de las personas acceder a esto.