Siapa, Omiso en Mega Socavón de López Mateos

Claudia Delgadillo Exige Cuentas a Carlos Torres

“Se Cayó un Puente Porque no le Dieron Mantenimiento”

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, la ex candidata a gobernador por el partido Morena, sentenció que el socavón de avenida López Mateos fue por falta de mantenimiento.

A través de sus redes sociales, la ex abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, encabezada por el partido Morena, indicó que ella había advertido de esto y que el titular del Consejo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) Carlos Torres, simplemente fue omiso en arreglarlo.

“Les quiero decir que lo que se cayó es un puente, que no le dieron mantenimiento, porque debajo de estas grandes avenidas se tenía que dar mantenimiento, y parece que es muy irresponsable, que quien está ahora en el SIAPA, Carlos Torres, y que lamentable que aparte de que no se dio mantenimiento, el hombre se encuentra de vacaciones, que lamentable Carlos Torres, te encontré en un lugar y creí que me ibas a llamar porque se necesitaba que hicieras una gestión y limpiaras todo ese tema para que pasara este terrible acontecimiento que a toda la gente en zona metropolitana nos lastima, y claro a la gente dentro del estado”, dijo.

Incluso lanzó el reto al titular del SIAPA, Carlos Torres, a que conteste con un video donde explique cómo es posible que esté de vacaciones cuando la entrada sur a la zona metropolitana de Guadalajara colapsó desde el pasado mes de julio.

“Se cayó un puente porque no le dieron mantenimiento, porque hay algo que se llama mangas y si ellos lo hubieran metido en las tuberías, no hubiera pasado esto, este lamentable accidente. Y esto puede pasar en todos los espacios de la zona metropolitana de Guadalajara, por eso le pido a Carlos Torres que salga y me responsa a esto”.

Fue a finales del pasado mes de julio cuando un enorme socavón del ancho total de la mitad de la avenida López Mateos, apareció, tras reblandecer el terreno por una lluvia.