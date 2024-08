Lanzan Campaña Para Prevenir Cáncer de Próstata

Durante Agosto; va Dirigida a Hombres Mayores de 45 Años

En México la Mortalidad por Esta Causa es de 9.8 Muertes por Cada 100 mil Hombres: IJC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de generar una mayor cultura de la prevención y proporcionar un diagnóstico a tiempo en quien lo necesite, autoridades de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ) arrancaron con la campaña de información para prevenir y atender el cáncer de próstata.

El cirujano oncólogo y encargado de la Clínica de Tumores Mixtos del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), Rafael Íñiguez Ortiz, detalló que durante el mes de agosto se estará invitando a la población masculina, mayores de 45 años, a conocer de esta enfermedad y acudir de manera preventiva a atención médica.

Recordó que la próstata es una glándula que se encuentra dentro de la pelvis de los hombres, debajo de la vejiga y frente al recto, cuya función principal es la producción de semen.

Y explicó que el cáncer es el crecimiento celular desordenado a nivel de la glándula y del estroma prostático. Para entender la importancia de conocer de este mal, el experto mencionó que en México la mortalidad por esta causa es de 9.8 muertes por cada 100 mil hombres, y que de acuerdo al INEGI, representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres.

Añadió que seis de diez casos de cáncer de próstata son detectados en hombres mayores de 65 años, por lo que no dejó de insistir en la revisión periódica de la salud masculina.

“Nadie tiene que esperar a tener síntomas para ir al doctor. Todo hombre, a partir de los 45 años, asintomático, tiene que ir al doctor y el doctor le hará una historia clínica e identificará si tiene factores de riesgo específicamente para esa patología. Cuando el paciente tiene síntomas, pues estamos hablando de una enfermedad florida o avanzada”.

Refirió que el cáncer de próstata en las etapas tempranas no sale de manera central sino periférica, por lo que el paciente estará en su totalidad asintomático.

En tanto que un paciente con enfermedad avanzada, agregó, estará con problemas varios como impotencia sexual, eyaculación con sangre o fracturas patológicas.

“Ya cuando tiene síntomas el paciente no va al doctor a hacer prevención, el paciente va a que le den tratamiento y diagnóstico de una enfermedad, que son dos escenarios muy diferentes. A la población no hay que decirle que venga a la consulta cuando no puede orinar, la población tiene que ir a la consulta en cualquier etapa de su vida, aunque no tenga 45 años y no tenga síntomas”, apuntó.