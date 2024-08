“Que Alfaro Saque sus Sucias Manos del Proceso Electoral”

“Es Perverso que lo Siga Haciendo: Claudia Delgadillo

Por Rafael Hernández Guízar

Claudia Delgadillo González, la excandidata a gobernadora de Jalisco tronó de nuevo contra Enrique Alfaro, el mandatario jalisciense a quien le dejó en claro que debe de sacar sus sucias manos del proceso electoral.

Hace unos días, la excandidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia dejó en claro que Enrique Alfaro tiene sólo unos meses ya para terminar su función como gobernador de Jalisco y que como la elección para renovar el cargo se va a repetir, es mejor que se abstenga de meter las manos ya que fue eso lo que hizo que se anularan los resultados del pasado 2 de junio.

Ayer lo refrendó en una rueda de prensa.

“Porque ya se va es totalmente perverso lo que está haciendo él, de manera permanente estas afirmaciones son un intento desesperado de desviar la atención y generar confusión entre los ha bitantes de nuestro estado, no vamos a permitir que continúen manchando a esta gran coalición de Morena y nuestros aliados, y engañando de manera permanente a ustedes que son la opinión pública, le exigimos a Enrique Alfaro Ramírez, que se ponga a trabajar en estos pocos meses que le quedan, porque él ya se va, y no debe de meterse en donde no es llamado, no se debe a meter en la elección como lo hizo con la elección como lo hizo en el gran fraude el pasado 02 de junio”, sentenció.

Pero Claudia Delgadillo fue más allá y dejó en claro que tanto Enrique Alfaro como el mismo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Ja lisco, están en contubernio con el partido Movimiento Ciudadano (MC) para que los resultados estén siempre a favor de dicho partido, parte de lo que constituyeron sus argumentos ante el Tribunal Electoral como parte del Juicio de Inconformidad con el que pretende que se repitan las elecciones tanto para el gobierno estatal como por la presidencia municipal de Guadalajara.

Claudia Delgadillo se mostró optimista para que el resultado de dicho juicio le sea favorable toda vez que la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, decidió no reunirse con Pablo Lemus Navarro a quien se le declaró como ganador de las pasadas elecciones, ya que aunque recibió una constancia de mayoría por el IEPC que lo declara como gobernador electo, para Claudia Sheinbaum, según dijo, ni él ni Enrique Alfaro, son personas gratas por lo cual fueron excluidos de las reuniones que ha sostenido con gobernantes actuales y electos.