Este Martes Arranca el Segundo Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez en Aguascalientes

El Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte (IDEA), dio a conocer que hoy martes inician las actividades del Segundo Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez en Aguascalientes, con la primera ronda de la categoría Magistral en punto de las 17:00 horas.

Entre los participantes destacados se encuentran Gran Maestro Cori Jorge de Perú, campeón del mundo Sub 16 y medallista de oro en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Batumi 2018; Gran Maestro José Eduardo Martínez Alcántara de México, campeón mundial escolar Sub 13 y campeón mundial juvenil sub 18 en 2017; Gran Maestro Gabor Nagy de Hungría; Gran Maestro Elier Miranda Mesa de Cuba; Gran Maestro Nikola Mitkov de Macedonia, entre otros.

El torneo se llevará a cabo en el Salón de Exposiciones del Complejo Tres Centurias del 6 al 11 de agosto y reunirá a los mejores estrategas del ajedrez.

Se invita a la ciudadanía a ser parte de este emocionante evento, apoyar a los jugadores y disfrutar del alto nivel de competencia que caracteriza a este torneo. La entrada es gratuita y estará abierta al público en general.

¡No se pierdan la oportunidad de vivir la emoción del ajedrez en su máxima expresión!