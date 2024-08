Miente Pablo Lemus, no se ha Reunido con el Gabinete de Claudia Sheinbaum

El Alcalde con Licencia Sigue Mintiendo: Almaguer

Por Rafael Hernández Guízar

Eduardo Almaguer Ramírez, el ex fiscal de Jalisco y titular del área jurídica de la ex candidata de Morena a gobernador, Claudia Delgadillo desmintió a Pable Lemus Navarro, aseguró que está mintiendo de nuevo al pueblo.

En un video que se publicó en sus redes sociales, Eduardo Almaguer aseguró que es mentira que hace unos días el ex alcalde con licencia de Guadalajara y gobernador “electo” de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se haya reunido con miembros del gabinete de la presidente electa de la república Claudia Sheinbaum Pardo, y mucho menos, que estos lo tomen en cuenta para tratar asuntos sobre el proyecto de trabajo para la próxima administración.

“El alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, hizo declaraciones que nos tienen realmente desconcertados, porque él afirma que viajó a la ciudad de México para reunirse con funcionarios federales del gobierno entrante y tratar asuntos de la mayor importancia para Jalisco, en materia hídrica y de movilidad, y por qué nos desconcierta, porque eso es totalmente falso”, indicó.

Pero fue más allá y recordó que al momento, existe un juicio de inconformidad en el Tribunal Electoral que tiene como finalidad que se repitan las elecciones en Jalisco luego de considerar que hubo un “fraude” electoral el pasado 2 de junio donde se declaró que Lemus Navarro había “ganado” las elecciones, imponiéndose sobre la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudia Delgadillo González.

“(Lemus Navarro) No se ha reunido con funcionarios federales dl gobierno entrante, no se va a reunir porque la elección en Jalisco está impugnada y se va a repetir, no podemos permitir que sigan tratando de engañar a la opinión pública de Jalisco”.

Fue Eduardo Almaguer Ramírez quien junto con otros abogados, realizó el juicio de inconformidad y lo interpuso ante la autoridad electoral aduciendo una gran cantidad de posibles delitos electorales cometidos presuntamente con complicidad del Instituto Electoral y de Participación de Jalisco (IEPC), así como del mismo gobierno estatal y miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC).