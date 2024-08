Chema Martínez Insiste, “Elección por la Alcaldía Deberá de Repetirse

Enrique alfaro le Entregó al IEPc $219 Millones”, Revela

”Las Ratas Naranjas se Robaron Casi 140 mil Votos”, Reitera

Por Rafael Hernández Guízar

José María Chema Martínez, el ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara insistió en que la elección por la presidencia tapatía habrá de repetirse.

El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, indicó que las elecciones por la presidencia municipal de Guadalajara estuvieron llenas de inconsistencias, incluso, con una participación “clara y tangente” de las autoridades estatales, y del mismo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

“Movimiento Ciudadano en complicidad de la autoridad electoral, se robaron casi 140 mil votos, intentaron robarse la elección, robarse los votos y con eso, evitar que llegue la transformación a Guadalajara, pero estos delincuentes del partido de Enrique Alfaro, no contaban con que los íbamos a cachar, los agarramos con las manos en la masa, en los voto, en las boletas, esto habrá de provocar que se repita la elecció Hemos presentado un juicio ante las autoridades electorales, donde habrá de concluir en que se debe de repetir la elección”, dijo.

Y siguió: Casualmente, el gobierno de Enrique Alfaro, le entrega 219 millones de pesos por mera casualidad, al IEPC, según esto para comprar computadoras, lo que en mi barrio decimos, se llama comprar al árbitro.

Compraron vehículos para ir casilla por casilla y recoger los votos, lo que antes hacían los ciudadanos, ¡qué amables no! Los paquetes decidieron hacer una escala, esa escala fue en lo oscurito, en la madrugada, a escondidas, y decidieron violar todos los paquetes electorales, ahí manipularon la documentación electoral, pues la mayor parte de las casillas tardaron 18 horas en ser contadas, es el trayecto de aquí (Guadalajara) a Tijuana en carro, 18 horas en que tenían que haber llegado, y claro, todo esto lo hicieron sin la supervisión de los partidos políticos, porque no sólo no los convocaron, lo hicieron solos, a esto se le llama violentar la cadena de custodia”, dijo.

Según Chema Martínez, fueron miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC) quienes cometieron una gran cantidad de delitos electorales que la autoridad simplemente pasó por alto haciendo así que la senadora con licencia y candidata del MC a la alcaldía tapatía, Verónica Delgadillo resultara ganadora en las urnas.

“Las ratas naranjas por la puerta de atrás metían votos en bolsas de basura, por eso había paquetes electorales sin votos, actas perdidas, remarcadas, con doble tinta y cuanta cochinada se les ocurrió hacer. Imagínense ustedes, desaparecieron 50 mil votos y a quién le echaron la culpa, a los ciudadanos, a quienes fueron funcionarios de casilla, 104 casillas hoy están en cero, no hay votos”.

Y aclaró que como nunca, se vivieron hechos inauditos, por ejemplo, la anulación de votos al por mayor, algo para lo que ningún funcionario está facultado: “El presidente del consejo municipal, muy amigo del gobernador, borró casi nueve mil votos. Nadie en este país puede tener esa capacidad, nadie puede borrar votos porque ese es el acto soberano donde radica la democracia, y este amigo de Enrique Alfaro lo hizo. Esos votos son de los barrios, de las colonias más pobres de Guadalajara, todo lo de las colonias más ricas sí llego”.

Y aprovechó para dejar un mensaje claro a Enrique Alfaro (el gobernador de Jalisco) y los demás candidatos del MC, incluso al mismo IEPC: “Ellos nos han tildado de malos perdedores, y por el contrario, vamos a defender esta causa y por eso se va a repetir esta elección y que nadie se asuste cuando vayamos de nuevo a la elección, estamos defendiendo la transformación, la voluntad de los tapatíos, y el proyecto de Claudia Sheinbaum”.

Indicó que en los próximos días, estaría siendo dado a conocer el resultado del juicio de inconformidad con el que se impugnó la elección del pasado 2 de junio.