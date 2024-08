Claudia Sheinbaum Plantea Continuidad sin Traiciones y de la Mano del Pueblo de México

“Inauguramos Caminos de la Transformación y Obras con Igualdad”

“Es lo mejor que nos pudo pasar en estos días”, señaló Andrés Manuel López Obrador sobre Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.

Sayula de Alemán, Veracruz.- Sin traicionar al pueblo de México y dando continuidad a los Caminos de la Transformación es como planteó su gobierno la virtual presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la gira conjunta que realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar la carretera Acayucan-La Ventosa, desde el municipio de Sayula de Alemán, en Veracruz.

“Y hoy, inauguramos ese camino que va o que es parte del Corredor Interoceánico. Es como inaugurar Caminos de la Transformación, porque en cada obra, en cada sentido de lo que ha hecho el presidente, se ve la esencia de lo que representa nuestro movimiento: igualdad, significa ´Por el bien de todos, primero los pobres´, y, sobre todo, una visión de largo plazo de nuestro país”, expresó en su discurso.

Por ello, refrendó su compromiso con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México para continuar el legado del presidente, sin traiciones y de la mano de las y los mexicanos.

“Hoy vengo aquí, a Veracruz, al sur de Veracruz a decirles que: No vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador; que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, añadió.

Reiteró su compromiso para mantener los programas sociales existentes y anunció que impulsará nuevos apoyos como son las becas universales para estudiantes de escuelas públicas, desde preescolar a secundaria; a mujeres de 60 a 64 años, como una muestra de reconocimiento al trabajo histórico que han realizado; así como las visitas domiciliarias de personal médico para revisar la salud de todos los adultos mayores del país.

“¡Arriba las mujeres! Vamos a iniciar este año el censo y a partir del próximo año, vamos a iniciar con estos apoyos. Y, además, como me comprometí, vamos a dar beca universal, quiere decir a todas y a todos los niños y adolescentes que estudian en escuela pública: en preescolar, en primaria y en secundaria; va a ser paulatino, el próximo año iniciamos con todos los adolescentes de secundaria del país que van a escuela pública”, se comprometió.

Claudia Sheinbaum celebró que la Transformación continúe en Veracruz de la mano de la próxima gobernadora, Rocío Nahle, a quien reconoció por encabezar la coordinar la construcción de la Refinería de Dos Bocas “Olmeca”, que ayer fue inaugurada como una de las obras insignia del presidente López Obrador.

“El día de ayer estuvimos en la inauguración de la Refinería ´Olmeca´, de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Y hay que hacerle un reconocimiento, porque a veces dicen que ´las mujeres no podemos´, pero aquí hubo una mujer, una ingeniera, que fue quien coordinó toda la construcción de la Refinería ´Olmeca´. Y así, con esa fuerza y voluntad ganó la elección y va a gobernar el grandioso estado de Veracruz”, aseveró.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su satisfacción porque sea Claudia Sheinbaum quien continúe con el proyecto de la Cuarta Transformación, por tratarse de una mujer extraordinaria, con principios e ideales.

“Me tiene muy contento, ayer lo dije y lo voy a seguir repitiendo, es que voy a entregar la Banda Presidencial a una mujer extraordinaria, con principios, con ideales. No pudo ser mejor, es lo mejor que nos pudo pasar en estos días”, expresó.

Al evento también acudieron el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle; y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara.