Felicita Tere Jiménez al Aguascalentense Rogelio Guerrero, Primer Mexicano Bicampeón en la Olimpiada Internacional de Matemáticas

Obtuvo Medallas de oro en Japón y Reino Unido

Es un orgullo para nuestro estado contar con jóvenes tan talentosos como Rogelio; su dedicación y esfuerzo son un ejemplo para todos: Tere Jiménez.

El encuentro sirvió como plataforma para comentar sobre futuros proyectos y programas destinados a promover el talento matemático en el estado.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con Rogelio Guerrero Reyes, destacado joven aguascalentense y bicampeón de la 65ª edición de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Bath, Reino Unido, donde hizo historia al convertirse en el primer mexicano en obtener dos medallas de oro en esta competencia, pues el año pasado hizo lo mismo en Japón.

Durante el encuentro, la gobernadora felicitó a Rogelio por su impresionante logro, destacando la importancia de la educación y el talento en el desarrollo de la juventud.

“Es un orgullo para nuestro estado contar con jóvenes tan talentosos como Rogelio. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo para todos; estamos para apoyarlo y seguir impulsándolo para que logre sus metas y sueños. Sigue así y no te detengas por nada, llega hasta donde quieras”, le dijo la gobernadora.

Tere Jiménez dispuso todo el apoyo y respaldo de la administración que encabeza para que este joven aguascalentense de 18 años pueda consolidar una trayectoria exitosa y replicar su experiencia en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la entidad.

Rogelio, quien ha demostrado ser una figura inspiradora para muchos jóvenes, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y compartió algunas de sus experiencias durante la competencia internacional.

“Participar en la Olimpiada de Matemáticas ha sido una experiencia increíble, pues desde que era niño nació mi gusto por las matemáticas, y lograr ser el primer mexicano en tener dos medallas de oro es una meta que me propuse. Ahora me gustaría impulsar las matemáticas en niños y jóvenes y regresar un poco de lo que me han dado los organizadores de las Olimpiadas, siendo voluntario para que más niños se preparen y, como yo, logren obtener medallas”, comentó el joven campeón.

Guerrero Reyes mencionó sentirse muy emocionado por visitar a la gobernadora y compartir con ella este triunfo, el cual no se dio de la noche a la mañana, pues desde niño comenzó a prepararse para este momento mediante horas de trabajo y esfuerzo que hoy rindieron frutos.

“Todos somos buenos para algo, solo tenemos que descubrir nuestras habilidades y desarrollarlas. A los jóvenes les digo que no hay que darnos por vencidos; aunque a veces dudemos, no debemos abandonar la meta; yo soñé con esta medalla y trabajé para ganarla”, destacó.

El encuentro también sirvió como plataforma para comentar sobre futuros proyectos y programas destinados a promover el talento matemático en el estado, pues la gobernadora reafirmó su compromiso de continuar apoyando a los jóvenes talentos y fomentar la educación de calidad.

La 65ª Olimpiada Internacional de Matemáticas reunió a 609 estudiantes de nivel preuniversitario provenientes de 108 países, quienes participaron en exámenes de alto grado de dificultad que se realizaron durante dos días y tuvieron una duración superior a las cuatro horas cada uno.

En el encuentro también estuvieron presentes José Ignacio Barradas Bribiesca, miembro del Comité Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas; Angelina Reyes Martín del Campo, mamá de Rogelio; Kike de la Torre, secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno de Estado y Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA.