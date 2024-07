“El Cálculo que Hicimos fue Correcto, se Llenó de Agua la Presa El Zapotillo”

Los “Expertos” se Equivocaron: Enrique Alfaro

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuestionó a todos aquellos que aseguraron que la presa El Zapotillo no se llenaría en años; se llenó en un temporal por lo que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene garantizada agua por las siguientes décadas, presumió.

Ayer en entrevista, luego de supervisar los trabajos en torno al megasocavón de la avenida López Mateos, el mandatario estatal se dijo contento por cómo es que la apuesta en su administración en torno al sistema de presas -para abastecer de agua a la ciudad- ha dado los resultados esperados, contrario a lo que “expertos” habían vaticinado.

“El día de ayer publicamos que la presa ya se llenó, ya está vertiendo agua y eso es una gran noticia, porque ustedes recordarán, y es importante hacer memoria, el debate de esos mismos expertos y especialistas, esos que nunca han hecho nada en su vida más que opinar, que decían que la presa nunca se iba a llenar.Que el río Verde no tenía agua, que no iba a llegar agua, que era una presa que no tenía sentido; se llenó en un temporal.Entonces, lo que queremos decir es que la apuesta que hicimos está demostrando que es la correcta”.

Recordó que El Zapotillo es un elemento primordial del sistema de presas para abastecer de agua a la metrópoli, sin afectar a las poblaciones, y sin dejar de lado otra serie de acciones complementarias a fin de que por los siguientes 50 años no se tengan problemas en la materia.

“Es un elemento central del sistema de presas, porque están los que se dicen expertos que no han entendido nada de lo que estamos haciendo, nosotros hemos diseñado un sistema de presas.El Zapotillo es una presa de un sistema de presas que está conformada por la presa El Salto, la Red y Calderón, que nos permite traer agua del río Verde que antes no llegaba a nuestra ciudad.El Zapotillo es un elemento central de ese sistema de presas, y finalmente con todas las adecuaciones que se hicieron, sin afectar a las poblaciones que habían luchado por sus derechos”, insistió.

Recordó que El Zapotillo aportará una cantidad de agua importante al sistema, alrededor de dos metros cúbicos por segundo; que ya está por terminar el acueducto que llevará agua de esta presa a la de El Salto; y que también concluirá pronto el sistema de bombeo El Salto- Calderón, como parte de toda esta gran apuesta que se hizo en su administración.

“Pero no es lo único, porque luego dicen que con eso no alcanza, claro que no, por eso tenemos 2.6 metros cúbicos por segundo adicionales del sistema de reúso, por eso optimizamos todo el sistema antiguo de Chapala para que no tuviéramos fallas sin sacarle más agua de la permitida”.

Dijo que estiman que si el temporal de lluvias actual sigue como hasta ahora, todo el sistema operará de manera óptima al finalizar el año tal cual lo prometieron en su momento.

“Pero el hecho de que en este inicio de temporal se haya llegado a esos niveles, creo que habla de que el cálculo era correcto y de que ahora con la operación del acueducto vamos a tener un sistema que va a operar de manera óptima”.