Alertan en Zapopan Sobre una Campaña Antirrábica Falsa

Falsos Veterinarios Ofrecen Servicios Casa por Casa: Yamile Lofte

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Autoridades del gobierno de Zapopan advirtieron a la ciudadanía a no caer en supuestas campañas de vacunación antirrábica a domicilio para perros y gatos; dejarse llevar por estas actividades pueden poner en riesgo a las mascotas, señalaron.

Yamile Lofte, directora de Protección Animal en Zapopan, detalló que han detectado la operación de esta campaña que ofrece servicios médicos veterinarios, ofertada por particulares y que no forma parte de las campañas antirrábicas vigentes que proporciona la Secretaría de Salud.

Llamó a la ciudadanía a no caer en estos pseudo servicios médicos, ya que la aplicación de dosis puede poner en riesgo la vida y la salud de los animales, ya que antes se debe conocer primero las particularidades de cada animal de compañía.

“Están ofreciendo paquetes de desparasitación, supuestas vacunas contra garrapatas y pulgas, y vacunas contra otras enfermedades.El problema es que no son médicos veterinarios, no se está aplicando lo que se debe aplicar a cada animal.Esta pseudo vacuna contra garrapatas y pulgas, es una vacuna que se llama ivermectina, que si bien la utilizamos en algunas ocasiones para casos de parásitos externos, no todas las razas de perros pueden tener la aplicación de este medicamento”, detalló.

Añadió que el riesgo para los animales que reciben estas dosis, de manera irregular y sin control médico adecuado, puede ir desde la intoxicación, afecciones graves e incluso la muerte.

Por ello, la funcionaria municipal insistió en que es necesario acudir con médicos especialistas, buscar las opciones de aplicación gratuita o las opciones de bajo costo, en espacios como el Centro Integral de Salud Animal Zapopan, ubicado en Jardines de las Palmas 1650, en la colonia Jardines del Vergel, en donde existe una campaña vigente.

“Al aplicar una vacuna múltiple, más una de rabia, más una desparasitación, más una ivermectina, los perros y los gatos están cayendo en las clínicas veterinarias severamente afectados por intoxicación.Con una intoxicación severa puede haber daños a órganos, entonces, pueden quedar con afectaciones en hígado, riñones, a veces a nivel neuronal y neurológico, por las afectaciones que tuvo por la elevación o baja temperatura que pudo padecer el animal”.

Además de llamar nuevamente a la ciudadanía a no dejarse llevar por estas campañas falsas, la directora afirmó que el ayuntamiento zapopano ya comenzó una serie de acciones para evitar más de este tipo de riesgos en los animales.

“Ya se habló con Secretaría de Salud para tomar acciones en conjunto, y también con Seguridad Pública, quienes están enterados de que en cuanto reciban una llamada por parte de cualquier ciudadano, de que hay estas campañas de vacunación irregulares, los compañeros van a ir, van a revisar los gafetes, y harán lo contundente en cuanto al reglamento”.