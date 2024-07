“Sólo Regresaría por la Presidencia de México” Reitera Enrique Alfaro

Me voy de la Política

”Tengo en Miras ser Entrenador de Futbol”, Insiste

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A cuatro meses y días de que concluya su cargo como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez reiteró sus intenciones de retirarse de la política; solo regresaría para ser candidato s la Presidencia de México, añadió.

El 5 de diciembre entregará la estafeta de gobernador a su sucesor, Pablo Lemus Navarro, y en este sentido, el mandatario estatal aseguró que en el corto plazo no ve un futuro político para él, ya que se dedicará a la vida académica y profesional.

“Estoy decidido ya a cerrar mi ciclo en la política.Tengo ya mi ruta profesional, académica y personal para después de diciembre.No hay nada político en mi futuro por lo menos próximo”, enfatizó ayer en entrevista.

Añadió que tiene en miras prepararse como entrenador de futbol, pues no descarta algún día dirigir algún equipo de cualquier división, no obstante, no cerró del todo la puerta ya que manifestó que la única forma en la que podría regresar a la política sería para contender por la Presidencia de la República.

“Planes políticos en el corto plazo, cero.A lo mejor se entendió mal, pero yo fui a definir y a tomar decisiones sobre lo que va a ser el camino en lo académico; quiero estudiar, (ver) en qué voy a trabajar, cómo voy a organizar mi vida.Avancé mucho, y no necesitaba ninguna reflexión porque la decisión la tomé hace mucho.Mantengo mi decisión y si en el futuro decido regresar, también lo comunicaré.La única cosa por la que yo podría regresar a la política es para ser Presidente de la República algún día”.

Cabe recordar que Alfaro Ramírez tiene un par de días Me voy de la Política, Reitera Enrique Alfaro “Sólo Regresaría por la Presidencia de México” que retomó sus funciones al frente de Jalisco, luego de tomarse una licencia de quince días para -según expuso en su momento- reflexionar sobre los siguientes pasos en su vida ante la decisión de retirarse de la política.

Por ello, insistió: “Si algún día decido estar en la ruta de la política de nuevo será para ser presidente de México, pero tampoco es algo que esté en mis planes o de lo que tenga interés en este momento”.

Por otro lado, y aunque estuvo presente en el sepelio de su papá, manifestó que no ha tenido oportunidad de hablar de política con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado.Dijo que no han retomado la charla sobre cómo ocurrieron las cosas en el pasado proceso electoral, aunque no dejó de agradecer la presencia del líder naranja en un momento difícil.