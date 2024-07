Pablo Lemus no es Reconocido Como Gobernador Electo por Autoridades

La Elección Está Impugnada: Eduardo Almaguer

Por Rafael Hernández Guízar

El equipo de la ex candidata a la gubernatura de Jalisco respondió al “gobernador electo” Pablo Lemus Navarro respecto a que es un despropósito el juicio por el cual pretenden la anulación de las elecciones.

Eduardo Almaguer Ramírez, ex fiscal general del estado y representante del equipo de Claudia Delgadillo González ante el Instituto fue contundente, y destacó que Lemus Navarro no es el gobernador electo y que o tiene reconocimiento de los órganos electorales oficiales.

“El alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se refirió a la impugnación que presentó Morena en contra de la elección a la gubernatura de nuestro estado. Él mencionaba que ese juicio de impugnación no tiene pies ni cabeza, y que había escuchado a abogados, jueces y magistrados, por cierto, en materia electoral no existen los jueces, y que le habían dicho que esa impugnación no tenía pies ni cabeza, yo le quiero decir, que tiene pies, cuerpo y cabeza, que la elección en Jalisco si se apegan a la ley va a ser anulada, y que cada día que pasa aparecen más y más pruebas de las que inclusive se habían conseguido en los cómputos distritales donde se fraguó este fraude”, dijo.

Pero fue más allá, y señaló que la elección fue un fraude: “Y que claro en los próximos días, la sociedad se va a ir enterando de cómo se configuró este fraude, para que quienes hoy se quieren ostentar como gobernantes, pudieran llegar engañando a los jaliscienses, por eso se impugnó la elección, por eso se va a anular la elección y quiero decir, que ningún alcalde de Morena se ha reunido con Pablo Lemus, , nadie del equipo federal de transición se ha reunido con Pablo Lemus, nadie le ha tomado ni una llamada telefónica, y eso es porque no hay un reconocimiento de los órganos jurisdiccionales, es decir, porque esta elección está impugnada”.

Sin embargo, Eduardo Almaguer le dejó en claro a Pablo Lemus que a escala federal y local, no reconocen su “triunfo”, y que simplemente, no lo recibirán los candidatos de MORENA ni tampoco, el equipo de la presidente electo de México, Claudia Scheinbaum.

“Tú dijiste que te vas a reunir con el equipo de la presidenta electa (Claudia Scheinbaum en el mes de septiembre, y yo te quiero decir que no te vas a poder reunir con ellos porque esta elección va a ser anulada, se va a repetir, y Claudia Delgadillo va a ser la próxima gobernadora del estado de Jalisco, y terminará (sic) tu sueño de ser gobernador del estado con un fraude”, finalizó.