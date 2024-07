“Diputados Locales han Caído en Desacato al no Atender Resoluciones de la SCJN”

Se Niegan a Reformar Infancias Trans e Interrupción de Embarazo: Velázquez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Diputados locales de Hagamos y Futuro señalaron que el Congreso de Jalisco ha caído en desacato, por no atender las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reformar en materia de infancias trans y sobre la interrupción legal del embarazo.

El diputado Enrique Velázquez detalló, ayer en rueda de prensa, que existen dos resoluciones judiciales que obligan al Congreso del Estado a legislar en la materia, y sin embargo los temas siguen atorados en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recordó que en abril del 2022 en el Congreso se hicieron reformas -de una iniciativa que implementó junto con Héctor Pizanopara reconocer la identidad autopercibida en mayores de edad, no obstante, la SCJN dijo que se estaban vulnerando los derechos de las infancias trans, por lo que ordenó al legislativo a quitar el limitante de mayoría de edad, para que en Jalisco todas las personas que se perciban diferente puedan cambiar su identidad desde el acta de nacimiento.

En el caso de la interrupción legal del embarazo, el legislador mencionó que la Corte ordenó desde 2021 despenalizarlo, y en cambio el tema ha quedado sepultado por la mayoría representada por Movimiento Ciudadano (MC).

“Lo que planteamos nosotros tiene que ver con que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda agendar esos dos temas y que (los diputados que se oponen) voten como quieran, porque ya no se pueden hacer de ningún lado. El no sesionar estamos cayendo en una ilegalidad, parece que el desacato no lo consideran algo grave. Tenemos la obligación de cumplir la ley y nos estamos tardando muchísimo para dos temas que La Corte y un tribunal colegiado ya decidieron”.

Susana de la Rosa (Futuro) lamentó la posición de sus homólogos de otros partidos, sobre todo porque tanto su partido como Hagamos presentaron, en noviembre del 2021, al menos dos iniciativas para la despenalización del aborto y su legalización como un tema fundamental de acceso a la salud.

Por su parte la coordinadora de Hagamos, la diputada Mara Robles Viallseñor, cuestionó que en el Congreso no se respete la ley, pues más allá de estar de acuerdo o no en ideologías, es un tema de derechos y en este caso la mayoría legislativa los está pisoteando.

“Hay una mayoría ya no digamos conservadora, una mayoría que no respeta la ley, y eso es muy grave porque si se tratara de un formalismo jurídico, ya estaría mal. El problema es que se están violando los derechos de personas, de carne y hueso. Se le está negando la posibilidad a unos niños, a unas mujeres a unos hombres de hacer algo que tiene que ver con su cuerpo, con su cabeza, con su alma, con su personalidad”.