Presenta Diputada del PRI, Iniciativa Para Penalizar la Pornografía Infantil

Urge Reformar Código Penal: Hortensia Noroña

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada local del PRI, Hortensia Noroña Quezada, presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal de Jalisco, con la finalidad de armonizar el delito de pornografía infantil con la normativa federal.

En el documento, la legisladora detalló que el 8 de agosto del año pasado se publicó un acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del Senado de la República, para exhortar a los congresos de Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco a tipificar como delito la pornografía infantil, a fin de armonizar este tipo penal con el establecido en el Código Penal Federal.

La priísta mencionó que en el país 28 de las entidades federativas la pornografía infantil ha sido tipificada como delito en sus respectivas legislaciones penales estatales, exceptuando los estados ya mencionados, por lo que se requieren acciones para salvaguardar aún más a los menores de Jalisco.

“Si bien los códigos penales de estos estados cuentan con disposiciones normativas que tipifican y sancionan cometidas en agravio de menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen capacidad para resistirlo, estas conductas no necesariamente se ajustan a los supuestos que definen el delito de pornografía infantil, por lo que las niñas, niños y adolescentes que son utilizados como víctimas de la pornografía infantil se encuentran en total estado de indefensión”, expresó.

Urgió tomar cartas en el asunto, ya que en el contexto actual es necesario dimensionar las alarmantes cifras del delito de pornografía intantil a nivel internacional, que tan solo en el 2019 reportaron que en el mundo, cada siete minutos, se muestra en internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales.

“En México, el titular de la dirección general científica de la Guardia Nacional admitió que el tema de la pornografía infantil tuvo un aumento del 73 por ciento de marzo a abril del 2020. El 80 por ciento de los reportes están relacionados con la red social de Facebook, utilizada para transmitir actividades relacionadas con la distribución de material de abuso sexual infantil”.

Añadió que en el mismo informe de la Guardia Nacional, y sin precisar cifras, se reconoce que Jalisco ocupa el segundo lugar en este tipo de denuncias solo por debajo de Ciudad de México.

“Lo mínimo que espera la sociedad es un estado de derecho con un sistema judicial operante que imparta justicia pronta y expedita. Por ello, se requiere de un enfoque integral y uniforme, para combatir la pornografía infantil, ya que ello permitirá que haya coherencia en la penalización y el castigo, aumentar la concientización de la gente acerca del problema, y aumentar la capacidad humana y científica para la investigación y sanción de este delito de los organismos policiales, ministeriales y judiciales”, enfatizó.