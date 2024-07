Enrique Alfaro Convirtió a Jalisco en la Capital de los Desaparecidos

Ha Sido un Pésimo Gobernador: Israel González

Por Rafael Hernández Guízar

Recrudeció el “fuego amigo” entre integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el gobierno del estado de Jalisco. Israel González, representante de unas de las corrientes de MC, destacó que para ellos es irrelevante ya si el gobernador Enrique Alfaro está o no en su cargo luego de que este haya solicitado licencia al cargo, dijo que están mala la función que ha desempeñado como gobernador que lo preocupante no es que se vaya Alfaro, sino, que en su lugar se queden quienes sigan haciendo negocios que laceran a la sociedad jalisciense.

“La realidad es que da igual si Alfaro está o no está, no cambia nada, se deberían de preocupar que no esté los 15 días a los que quedó de ver, seguramente se cancela la agenda con deportistas y empresarios, son el tipo de personas que recibe en casa Jalisco, nunca ha recibido a los familiares de los desaparecidos, a mujeres violentadas, se excluye de la responsabilidad, es más fácil encontrarlo en el estado Akron que en sus oficinas, se hablaba de que se iba a la Eurocopa, y podría ser eso por lo que se fue; lo importante es que cumpla con su responsabilidad, él prometió ser un gobernador 24/7, no lo ha hecho y queda claro que es irrelevante si está o no está, Jalisco es la capital nacional de los desaparecidos”, dijo.

Y siguió: “Vemos lo mentiroso que fue Enrique Alfaro como candidato, porque dijo que era cuestión de voluntad resolver las inundaciones y no hizo nada, hoy sabemos qué fue lo que pasó, se inunda más que antes de que llegara Enrique a la presidencia municipal de Guadalajara y a la gubernatura, fracasó totalmente, ha sido tan inútil en su gestión que es irrelevante si se queda o se va, porque los que hacen negocios se van a quedar, Hugo Luna por ejemplo, se va a quedar haciendo recursos, a nosotros lo que nos preocupa es que en su ausencia recrudezcan las cosas, porque vemos como se señala desde el congreso del estado que con el cartel inmobiliario se benefició Movimiento Ciudadano con terrenos que compraron en zonas alejadas y que sabemos que no son viables para hacer vivienda, se están generando nuevos Tlajomulcos, fue pura ganancia”.

Destacó que por desgracia, el partido al que él pertenece, el MC, postuló a Enrique Alfaro como candidato a gobernador pues con la figura del gobernador, el partido ha tenido una muy mala imagen ante la sociedad, y que con el paso del tiempo, es cada vez peor ante las “mentiras” que se han dado en temas como la mala calidad del agua potable.

“El hecho de que quieran dotar de servicios en los fraccionamientos nuevos nos van a causar muchos problemas con el agua, y el gobernador menciona nuevamente de manera engañosa que tenemos agua para 50 años, y no es cierto, o tenemos agua y somos menos habitantes, es irresponsable cuando honestamente la red hidrosanitaria está mal, hay mala planeación, y lo vemos en las colonias al oriente de Guadalajara donde hay tantos socavones, eso impacta en el tema de las vialidades, y para la único que sirve el gobernador es para recibir a sus amigos y tomarse fotos”.

Finalmente, la esperanza es que con Pablo Lemus Navarro, las cosas sean diferentes y que sea sincero y congruente en dar cumplimiento a los compromisos de campaña.