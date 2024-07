“En Septiembre Presentaré Proyecto de la Linea 5 del Tren Ligero a la Dra. Sheinbaum”

La Inversión, de Casi $15 mil Millones: Lemus

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara al próximo arranque de su administración, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que será en el mes de septiembre cuando presente el proyecto ejecutivo para la construcción de la Línea 5 del Tren Ligero a la Dra. Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México.

Recordó que todo el proyecto costará casi 15 mil millones de pesos, con miras a iniciar este mismo año a fin de que esté concluido en junio del 2026 cuando comience la Copa del Mundo. La inversión, añadió, provendrá de diferentes partes.

“Con una inversión que estamos analizando en cuatro partes. Una parte federal, una estatal, una parte de una asociación público-privada y una parte también de aportación de parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico”.

Cabe mencionar que esta Línea 5, de acuerdo a lo presentado por el gobernador electo en pasadas ocasiones, busca conectar varios municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

La obra irá desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia el Macro Periférico por la Carretera a Chapala. Se buscará conectar con El Álamo en Tlaquepaque, para llegar cerca del Centro Histórico de Guadalajara, por las avenidas R. Michel y González Gallo, para después tomar Circunvalación hacia avenida Inglaterra, para de ahí seguir hasta el estadio Akron.

Por otro lado, destacó que antier sostuvo un encuentro con la Secretaría de Comunicación y Transportes, con la finalidad de presentar los proyectos en materia de infraestructura para su gestión, como la ampliación de la avenida López Mateos y demás mantenimiento a carreteras.

Además, refirió que ya comenzaron las reuniones con alcaldes electos de Morena para ver los temas a trabajar en la siguiente administración, sobre todo en materia de infraestructura carretera.

También, manifestó que no condicionará su apoyo a los munícipes al pertenecer a otra expresión política.

“No puede haber condicionamiento. Yo no estoy en un ánimo de condicionar a nadie. No vengo aquí en una lógica de cobrar facturas políticas de la elección. Yo vengo a ponerme a trabajar, la elección ya se terminó. Ahora tenemos que ponernos a trabajar en darle solución a los jaliscienses en sus demandas. No hay condiciones para ningún presidente municipal”, enfatizó.