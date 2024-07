Registradas y Regularizadas 98 Empresas con 506 Grúas

El Padrón Sigue Abierto: Secretaría del Transporte

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de suscitar un mayor orden en la ma- teria ante el descontrol que ha persistido los últimos años, y como parte de las acciones que se llevan a cabo para po- ner a todos en regla, hasta el momento en Jalisco se han regularizado y registrado 98 empresas de grúas con 506 vehículos para ofrecer el servicio.

La Secretaría de Trans- porte detalló que sigue con el proceso de regularización de las empresas que propor- cionan el servicio público de grúas, luego de que se publi- cara hace ocho meses la nor- ma técnica para regular este servicio en Jalisco.

“A poco más de ocho me- ses de la publicación de la norma técnica para el servi- cio de grúas y el arranque del registro de las primeras em- presas en octubre pasado, se siguen recibiendo expedien- tes para que más empresas y vehículos puedan ofrecer sus servicios dentro de los li- neamientos que marca dicha normatividad”, añadieron au- toridades estatales.

Detallaron que de las 98 empresas que han consolida- do su proceso de regulariza- ción, 59 ofrecen sus servicios de arrastre en el Área Me- tropolitana de Guadalajara (AMG), en tanto que 39 co- rresponden a municipios del interior del estado.

“Luego de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público, así como su respec- tivo reglamento y norma téc- nica, que implican un nuevo registro y forma de ofrecer el servicio de grúas, el área de Supervisión al Transpor- te incluyó como parte de sus inspecciones ordinarias la modalidad de grúas”.

Fue el 23 de septiembre pasado que se publicó la nor- ma técnica de este servicio. Posteriormente, se lanzó la convocatoria el 7 de octubre y tras un periodo de sociali- zación se inició con el regis- tro de empresas y unidades. A decir de la Secretaría de Transporte, este padrón sigue abierto, por lo que pronto más empresas estarán también regu- larizadas, cumpliendo así con lo que les toca en la materia.

“Se informa que según esta nueva normatividad, la solicitud y asignación de los servicios públicos de grúas se realizan única y exclusi- vamente a través de la cabi- na a cargo de la Secretaría de Seguridad, quienes además ponen a su disposición el si- guiente número para la aten- ción de quejas: 33 36 68 79 00”.