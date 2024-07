Francisco Ramírez Desacata la Orden de un Juez Federal

Se Resiste a que Regidora Regrese a Cabildo

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción edilicia de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara arremetió contra el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido. Lo anterior, debido a la negativa del pleno del ayuntamiento para la reinstalación de la regidora Cecilia Maribel López Haro, quien obtuvo una suspensión de un juez federal que ordena la inmediata reinstalación de la edil que pertenecía al partido Movimiento Ciudadano (MC), y tras las elecciones del pasado 2 de junio, se cambió a Morena.

“El Ayuntamiento de Guadalajara, a cargo del Alcalde Interino Juan Francisco Ramírez Salcido, sigue violando la Ley al no darle cumplimiento a una Orden emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo: Se otorga la Suspensión Provisional de la Regidora Cecilia Maribel López Haro por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, la cual no es suficiente para el Ayuntamiento de Guadalajara puesto que siguen sin acatar el ordenamiento dejando por escrito en diversos oficios circulados en el Ayuntamiento mencionado, dejando en duda a quién le pertenece el derecho basándose en un medida cautelar que el Tribunal Electoral le concede al saliente Armando Aviña Villalobos, la cual cabe mencionar que carece de legalidad jurídica ya que el saliente solicitó la medida el día 18 de junio cuando ya no existen derechos que proteger ya que el deja de tenerlos el día 3 de junio del presente año”, señaló el grupo edilicio a través de un comunicado.

Y es que en el lugar de la regidora Cecilia López Haro, se puso al regidor Armando Aviña, quien es el tercero en la tabla de prelación para ocupar los espacios por parte del partido MC, sin embargo, la regidora tiene la posición número 2, y Armando Aviña, para tratar de quedarse, según lo que se ha informado por el grupo de Morena, presentó incluso, información falsa para su defensa.

Se trata de un supuesto contrato en el que el ayuntamiento de Guadalajara lo contrataba para ser regidor, algo erróneo puesto que se trata de un cargo de elección popular.

En este sentido, el grupo de Morena, destacó que la admiración pública se ha prestado a la negativa aunque en este sentido, al momento estarían cayendo en el posible delito de desacato:

“No obstante de la orden emitida por el Juzgado, el Ayuntamiento de Guadalajara le gira al saliente un retroactivo de 80 mil pesos como Regidor. Tal parece que el Ayuntamiento de Guadalajara ya se le hizo costumbre violar la Ley. Todo esto respaldado por el Alcalde Interino y el Secretario General de Guadalajara, Eduardo Fabian Martínez Lomelí”.