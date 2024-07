Todo Listo Para que “La Generala” Visite Lago de Chapala: Cardenal

“Tradición de Casi 70 Años; le Pediremos más Lluvia”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Como se lleva a cabo cada año, en los siguientes días se realizará la tradicional visita de la Virgen de Zapopan a Chapala; la llevarán para pedir por un buen temporal de lluvias este año.

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, detalló que ya está todo listo para que “La Generala” haga su visita al Lago de Chapala. Será el domingo 14 de julio cuando llegue al municipio, en tanto que el lunes 15 se espera la realización del recorrido de la virgen por todo el lago.

El párroco del templo de San Francisco de Asís en Chapala, José Octavio Moreno Olivares, detalló por su parte que la procesión comenzará el domingo 14 por la mañana desde la gasolinera ubicada en el ingreso de la cabecera municipal y poco antes del mediodía harán la bendición hacia el lago, para que a las 12 se realice la misa celebrada por el arzobispo de Guadalajara.

“Ha llovido pero no lo suficiente, estamos a la espera de que en estos días llueva más porque estamos a la espera de más agua y si no, no habría recorrido de la imagen de la Virgen de Zapopan a la Isla de los Alacranes, porque ha bajado mucho el nivel del agua”.

Robles Ortega añadió que este tipo de concentraciones humanas son necesarias pues permiten fomentar los valores como el diálogo y en general la convivencia en torno a una tradición de décadas.

“Al mismo tiempo nos damos cuenta de que esta arraigada tradición de 70 años es la ocasión para que concurran a Chapala gentes no solo del municipio sino de municipios aledaños, de Guadalajara y de otras partes, turistas que se encuentran vacacionando aprovechen la ocasión para hacer una concentración humana”.

Por su parte el presidente municipal de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, manifestó que estiman la visita de alrededor de 5 mil fieles católicos en esta celebración de la siguiente semana.

“Como cada año esperamos la imagen de la Virgen de Zapopan con mucha fe, con mucha alegría todos los habitantes de Chapala para pedir por un buen temporal y en estos tiempos para pedir por mucha paz en nuestro municipio”.

Cabe recordar que esta tradición se lleva a cabo desde hace casi 70 años, ya que tras un periodo severo de sequía, un 19 de diciembre de 1955 la Virgen de Zapopan llegó al Lago de Chapala para bendecir el lugar y pedir por más agua. Dicen que el milagro se cumplió y es por ello que desde entonces cada año se realiza esta procesión.