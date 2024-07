“En el PRI, los Mercenarios Políticos no Tienen Cabida”

No Queremos chantajistas: Alejandro Moreno

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras los resultados de las elecciones pasadas, priístas jaliscienses, que acudieron a la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, pugnaron por no caer en la discordia y enfocarse en trabajar por y para el partido en favor de la ciudadanía.

Fueron alrededor de 70 consejeros estatales del PRI Jalisco quienes se hicieron presente en esta asamblea en su edición número 24, entre los que destacó Laura Haro Ramírez, excandidata al gobierno de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.

Previo a la asamblea, la también diputada federal se reunió con todos los tricolores que acudieron en representación de la entidad, a quienes instó a definirse, pues en la actualidad enfrentan momentos difíciles.

Llamó a no caer en la discordia de quienes viven en la crítica constante y no apoyan a los tricolores que trabajan por su partido, y a su vez no dejó de reconocer la dirigencia de Alejarno Moreno Cárdenas, porque ha sabido hacer frente a la crisis más profunda que ha experimentado el Partido Revolucionario Institucional.

Por otro lado, durante la asamblea nacional estuvieron presentes más de 3 mil 200 priístas quienes discutieron y aprobaron las propuestas que con antelación ponderó la Comisión Nacional de Dictamen, con la finalidad de avanzar hacia un PRI más moderno, acorde a los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana.

Es en este sentido, que tricolores llevaron a cabo actualizaciones estatutarias que contemplaron, entre otras cosas, promover la participación de las mujeres en el 60 por ciento de los cargos del partido; así como crear las secretarías de Innovación Tecnológicas y Digital, así como la de Diversidad Sexual.

También, tricolores renombraron algunas secretarías; se redujo el número de integrantes del Consejo Político Nacional; y se aprobó la creación del Centro de Estudios para la Discusión, Análisis y Prospectiva de México AC, que tendrá como objetivo encontrar soluciones para los problemas que afronta el país.

Por su parte el presidente del partido a nivel nacional, Alejandro Moreno, sostuvo que no hay mayor tragedia para un régimen democrático que una oposición entregada, de ahí el llamado a no dejar de luchar.

“Quienes condicionan al partido, quienes chantajean y quienes con declaraciones y acciones pretenden humillar o sobajar al priísmo, no son priístas, ni medio priístas, son mercenarios políticos y en el PRI no tienen lugar”, enfatizó.