Pablo Lemus en un Violentador y Misógino: Candelaria Ochoa

“Jalisco la Podría Pasar muy mal”, Dice

Por Rafael Hernández Guízar

Que el gobernador electo Pablo Lemus Navarro es un violentador y un misógino, sentenció ayer la regidora de MORENA en el ayuntamiento de Guadalajara Candelaria Ochoa Ávalos.

En entrevista con Página 24, la regidora destacó que es una lástima que las autoridades electorales no hayan actuado contra Lemus Navarro pese a las denuncias de violencia política en razón de género que fueron interpuestas por ella y otras candidatas durante las campañas electorales luego de los comentarios misóginos con los que el hoy gobernador electo se dirigió a la figura de las mujeres.

“Desafortunadamente, la sala del tribunal declaró que no era violencia política, pude haberme ido al siguiente paso, pero decidí que ya no para que no se malinterpretara, pero Pablo no sólo es un violentador, sino que lo hace de manera intencionada”, dijo.

Por ello destacó que en caso de que Lemus Navarro llegue a ser el gobernador, es decir, que sí le hagan entrega en el tribunal de su constancia como gobernante electo y este entre al poder, a Jalisco le espera un panorama en donde no se respetan los derechos de las mujeres.

“Lemus es un violentador, misógino, que no trata a los demás como sus pares, yo le decía tú puedes ser el regidor número uno, porque así es, y yo puedo ser la 35, pero valemos la misma cantidad de votos, somos pares, pero eso a él no le gusta, él no lo quiere asimilar pero esa es la realidad”, dijo.

Candelaria Ochoa, dijo que si en Jalisco se han disparado los casos de violencia de género, se debe en gran medida a la incapacidad de las autoridades para atender las denuncias, y sobre todo, para prevenir estas condiciones.

“Es incapacidad porque no es que no lo sepan, es omisión, incapacidad, es la complicidad masculina, que no quieren reconocer que ellos son violentadores; por ejemplo el caso del magistrado del tribunal electoral que habló de la secretaria de acuerdos, y que dijo ella si las da, y esa es una actitud machista, y él es el que calificó mi caso”.

Finalmente, Candelaria Ochoa dijo que urge sensibilidad y quienes están en el poder, sobre todo, en materia de género: “En manos de quién estamos. Yo espero que esas prácticas machistas sean cada vez menos, y que estas cosas son las que debemos de evitar (…) Tenemos 30 años luchando contra eso, imagínese”, finalizó.