Cinco Recomendaciones Para la Inocuidad Alimentaria

Por MNH Monserrat Rodríguez León y MNC Delia Estrada Palafox, académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

La inocuidad garantiza que los alimentos que consumimos son seguros, es decir, que durante cada proceso: producción, transporte, cocción, entre otros, se aplicaron medidas de higiene adecuadas que reducen el riesgo para la salud de los consumidores.

El 07 de junio la Organización Panamericana de la Salud conmemoró la sexta edición del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria y el objetivo es poder promover soluciones para la agricultura, comercio y desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la salud de las personas, ya que el tema de este año es “Inocuidad de los alimentos: preparémonos para lo imprevisto”.

¿Qué es la Inocuidad de los Alimentos?

Todas las personas tienen derecho a una alimentación segura, nutritiva y suficiente.

Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma después de comer alimentos contaminados.

Cuando los alimentos no son inocuos, los niños no pueden aprender y los adultos no pueden trabajar.

Además, la inocuidad alimentaria es fundamental para la promoción de la salud y la erradicación del hambre.

Por lo tanto, todos a lo largo de la cadena alimentaria somos responsables de garantizar la inocuidad de los alimentos.

Desde los productores hasta los consumidores, debemos considerarla ahora y en el futuro.

La inocuidad alimentaria es un asunto de todos por lo que las empresas alimentarias y los gobiernos deben cuidar los procesos de manipulación, pero también depende de las acciones o eventos ocurridos en casa por ejemplo mantener la temperatura del refrigerador siempre por debajo de 4°C y la del congelador por debajo de -18°C garantizará que los alimentos tengan mejor conservación y prevenimos el crecimiento de microorganismos que pueden ser dañinos para la salud.

Medidas Para la Inocuidad de los Alimentos

Además, cuando tenemos corte de energía eléctrica en casa es necesario evitar abrir el refrigerador para que los alimentos que se encuentran almacenados conserven la temperatura adecuada hasta que el servicio de energía se reestablezca.

Limpieza: Siempre lávate las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos.

Limpia bien las superficies y utensilios que entran en contacto con los alimentos.

Separación: No mezcles alimentos crudos con cocidos o listos para comer, para evitar la contaminación cruzada.

Cocción: Cocina los alimentos a la temperatura adecuada para matar microorganismos dañinos.

Usa un termómetro de alimentos para verificar.

Almacenamiento: Refrigera los alimentos perecederos dentro de las dos horas después de comprarlos o prepararlos.

Mantén el refrigerador a 4°C o menos y el congelador a -18°C o menos.

Consumo: Presta atención a las fechas de caducidad y consume los alimentos antes de que expiren.

Recuerda que mantener una buena higiene y manejo adecuado de los alimentos es clave para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Las autoras son académicas de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).