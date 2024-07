Pablo Lemus y el Ayuntamiento de Guadalajara Violan la ley: Candelaria Ochoa

“Imponen Regidores a su Antojo, Siempre que Sean de MC”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Pablo Lemus Navarro y el ayuntamiento de Guadalajara violan flagrantemente la ley sin consecuencias, denunció ayer la regidora tapatía del partido MORENA, Candelaria Ochoa Ávalos.

La también diputada electa por el partido Morena, destacó en entrevista con Página 24 Jalisco que la negativa que se ha dado por parte del grupo edilicio del partido Movimiento Ciudadano (MC) para entregar el lugar como regidor a Roberto Delgadillo González –el hermano de la ex candidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, quien presuntamente perdió la elección- es una violación clara a la legalidad, pero fue más allá y destacó que, incluso, la secretaría general del ayuntamiento se ha prestado para ello pues falsearon documentación ya que tras la salida de Pable Lemus Navarro y otros regidores, se dio paso a la instalación de Armando Aviña como regidor de MC, y este para tratar de quedarse, promovió un juicio de inconformidad donde presentó un contrato en donde dijo que lo habían contratado en el ayuntamiento para ser regidor, algo que es inaudito porque no hay contratos para regidores ya que se trata de un cargo de elección popular.

A esto, se agrega la negativa que ha tenido el mismo grupo edilicio de MC para que regrese a ocupar su cargo la diputada Cecilia Haro, quien durante el periodo electoral, se pasó al partido MORENA, es decir, que según Candelaria Ochoa, MC se ha negado a permitir la instalación tanto de Roberto Delgadillo como de la regidora ya que con esto, perderían una posición dentro del pleno del ayuntamiento.

“Han violentado todo. La regidora Cecilia Haro tenía una licencia igual que todos los que nos fuimos a la campaña, ella regresaba el 3 de junio, entonces el día 4 se tenía que presentar, ¿qué fue lo que sucedió?, que el no regidor ahora Armando Aviña, se atrincheró en la oficina para no dejársela y aún cuando ella tenía fecha para que le hicieran la entrega – recepción, no le entregaron nada; este muchacho se atrincheró presentado un juicio de derechos políticos diciendo mentiras, que a él lo habían contratado y la secretaría general validó un contrato ante recursos humanos, nosotros como usted sabe no somos asalariados, no somos trabajadores de nadie porque fuimos electos por voluntad popular, y a partir de ese supuesto, pues es falso”, sentenció.

Pero fue más allá: “El regidor dijo que la regidora Cecilia Haro era suplente, pues él también era suplente pero por orden de prelación, el primero es Roberto Delgadillo, la segunda es la regidora Cecilia Haro, y el tercero es este señor Armando, entonces en la sesión del 17 de junio, violentaron la legalidad porque el señor Aviña, estuvo sentado en una silla de regidor que no le correspondía”, dijo.

Sin embargo, Candelaria Ochoa adelantó que la regidora Cecilia Haro, recibió ya una suspensión para que de inmediato la regidora Cecilia Haro sea reinstalada con carácter de inmediato como regidora le ayuntamiento tapatío.

“La regidora tiene una suspensión para que el ayuntamiento, la sindicatura y la secretaría general le restituyan su lugar, esto para empezar, el juez sexto de la suprema corte le dio el día de hoy (ayer), la suspensión para que sea restituida, y luego viene el proceso de Roberto, quien interpuso un juicio de derechos políticos porque le corresponde ocupar el lugar, y están obligados por cualquiera de las dos vías a los dos regidores”.

Con esto, el regidor Armando Aviña quien ocupa entonces la regiduría de forma ilegal, no tiene derecho a cobrar, pero más allá, le deben de pagar los salarios caídos a la regidora desde el día 4 de junio pasado, así como todos los derechos que no ha podido ejercer.

En caso de que se otorgue una suspensión a Roberto Delgadillo, se aplicaría lo mismo, pero Cecilia Haro debería de dejar su lugar ya que Roberto Delgadillo por prelación es el que ocupa la primera posición como suplente.

Cabe destacar que en cualquiera de los dos casos, pese a que se trata de regidores del partido MC, en realidad, se unirían al grupo edilicio de Morena ya que han manifestado haber cambiado sus convicciones políticas, es decir, MC se quedaría sin un regidor y Morena lo ganaría, aún cuando hayan sido electos por un partido diferente al que ellos tenían -el partido en el poder-.