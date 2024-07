Claudia Sheinbaum Presenta Redacción Oficial de Reformas Constitucionales

Para la no Reelección, Becas a Estudiantes y Apoyo a Mujeres de 60 a 64 Años

Con la presentación de las redacciones oficiales de las Reformas Constitucionales, Claudia Sheinbaum aseveró que se está ‘’cumpliendo con lo que que nos comprometimos en campaña’’

‘’El pueblo de México no quiere la reelección’’, aseguró

Ciudad de México, a 03 de julio de 2024.- Constitucionalizar las becas universales para estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas pública; el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, así como el principio de no reelección, son compromisos de campaña que comenzarán a cumplirse, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, en la presentación de las redacciones oficiales para reformar la Constitución Política y hacer de estos programas un derecho para todos los mexicanos y mexicanas.

“Invité a Ernestina Godoy, próxima consejera Jurídica, para presentarles la redacción de las tres iniciativas que ya estamos enviando (…) al Ejecutivo para que a su vez las puedan enviar directamente al Congreso de la Unión”, agregó. La virtual Presidenta electa de México enfatizó que al establecer el principio de no reelección para legisladores del Congreso de la Unión es respetar los deseos del pueblo, pero además es hacer valer la historia de México.

’Es una reforma que decidió, no sé si fue Calderón o fue Peña ¿fue Calderón, verdad?, que no estaba sustentada en una demanda del pueblo, ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo en México no quiere la reelección y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña, pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces sencillamente retomar lo que históricamente fue’’, manifestó.

Al respecto, Ernestina Godoy, próxima Consejera Jurídica, aseguró que las iniciativas presentadas por la virtual Presidenta electa responden a la historia revolucionaria del país.

’’Estamos regresando a lo que fue el lema de la Revolución Mexicana: ‘Sufragio efectivo, no reelección´, en nuestra historia y que en algún momento se faltó a esto y que la Doctora decide regresar y retomar la esencia de la Constitución del ´17. Y justicia para las mujeres y garantizar a las familias mexicanas que los niños, las niñas de los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria tengan no solamente que el Estado garantice una planta de maestros, maestras, una infraestructura, sino las condiciones económicas, sociales para que pueda ejercer el derecho a la educación’’, comentó sobre las reformas constitucionales propuestas.

En este sentido, Ernestina Godoy, presentó las iniciativas que serán entregadas a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que de esta manera la próxima legislatura tenga todas las condiciones para su discusión y aprobación.

Para establecer y hacer valer el principio de no reelección, la iniciativa propondrá modificaciones al artículo 59, el cual establecerá que: ‘’Las personas Senadoras y Diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser electas para el período inmediato posterior al ejercicio de su mandato (…) Las personas Senadoras y Diputadas Suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas Senadoras y Diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

Al mismo tiempo, el Artículo 116 instaura que: ’’Las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas Senadoras y Diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

A su vez, el Artículo 122, establecerá que: ’’En la Constitución Política de la Ciudad de México se establece que las personas diputadas a la Legislatura no podrán ser electas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

En el caso de la beca para estudiantes de educación básica, la modificación sería realizada en el Artículo 4o. Constitucional , el cual establecerá que: ‘’Para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva’’ , además quedará puntualizado que este apoyo se dará paulatinamente hasta beneficiar a aproximadamente 22 millones de niños y niñas.

Finalmente, para el apoyo a mujeres de 60 a 64 la Constitución establecerá que: ‘’Las mujeres mayores de 60 años y hasta sesenta y cuatro años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva, equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior’’.

Añadió que este día la virtual Presidenta electa firmará el oficio para ser enviado a la secretaria de Gobernación.

Claudia Sheinbaum aseveró que estas reformas, como algunas otras que siguen siendo consultadas, como la Reforma al Poder Judicial, son necesarias para establecer derechos y justicia para los mexicanos y mexicanas, lo cual destacó no es una realidad por completo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

’No está actuando correctamente la SCJN, está invadiendo facultades de otros poderes, y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes’’, concluyó.