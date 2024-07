“Ambulantes Invaden la Zona de Chapultepec y Hasta Venden Drogas”

Comerciantes Establecidos Señalan a Sonia y Crendo Como los Cabecillas

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la zona de Chapultepec se dijeron hartos de los ambulantes que están plantados en el camellón de la avenida.

Y es que a decir de quienes sí pagan por una licencia municipal y otros impuestos tanto al municipio como al estado y la federación, se trata de una competencia desleal que no genera afluencia positiva de gente, sino que por el contrario, ha llevado gente que lejos de consumirles en sus comercios establecidos, les ha generado inseguridad.

“Nosotros ya estamos hartos de que estos señores estén aquí. No los queremos, ni queremos que haya eventos aquí en el camellón ni que haya nada, queremos que sea un espacio de todos, porque no están vendiendo artesanías como habían dicho, venden hasta calcetines y lentes, venden hasta droga, qué tiene de artesanal unos calcetines y unos guantes de tela que venden en San Juan de Dios y que se nota que los traen acá a vender más caros.

O qué tiene de artesanal vender tubos para fumar droga, y todas esas cosas que usan los que consumen drogas, no es justo, no los queremos, no los aceptamos y queremos que se vayan ya”, dijo uno de los comerciantes entrevistados por este reportero.

Y es que en esta zona, se les permite a un grupo de comerciantes, establecerse para ilegalmente –porque va contra los reglamentos del ayuntamiento- vender diversas cosas, de las que somos testigos, son revendidas pues se trata en gran medida de cosas que se adquieren en otras zonas, que son hechas en china y que incluso, son artefactos para el consumo de drogas.

“Nosotros, como digo, no los queremos aquí, queremos que se apliquen los reglamentos, porque ya todo se salió de control, y luego, los trae un fulano que es muy agresivo, y una fulana que dice que tiene nexos con no sé cuánta gente, que cuando le dicen algo amenaza, a elle le dicen Sonia, es lo que sé, y a él le dicen Crendo, y están cobrando señor, están cobrando por dejar que la gente venda aquí, y a nosotros nos cobran renta, pagamos impuestos al SAT, al Seguro, a todo mundo, mientras ellos sólo le pagan a dos particulares que no le dan dinero a nadie, pero que sí sabemos que amenazan al ayuntamiento cuando los quieren quitar, por eso, le queremos decir al ayuntamiento que cuentan con nuestro respaldo si lo que se busca es quien diga que no los queremos aquí, que no nos hagan creer que son parte del problema porque tienen el deber de cumplir y hacer cumplir los reglamentos y la leyes”, agregó el entrevistado.

Dicho grupo se instala sobre el camellón de la avenida Chapultepec de domingo a viernes, y es el mismo que tiene más de 200 espacios ilegales también para la venta de diversos productos en la Plaza Tapatía, donde también se cobra a los particulares para la explotación del espacio público.