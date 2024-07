Verónica Celebra Determinación de la Sala Regional que la Favorece

“No se contarán los Votos de más de 800 casillas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La presidenta municipal electa de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo, celebró la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal de no recontar los votos de más de 800 casillas de la elección a la alcaldía tapatía.

La semana pasada un tribunal local había determinado que se debían recontar los votos de 864 casillas derivado de un recurso implementado por MC, sin embargo, antier la Sala Regional de Guadalajara revocó la decisión, por lo que la emecista, a través de sus redes sociales, reconoció esto ya que solo se afianza el triunfo que tuvieron en la Perla Tapatía.

“La respuesta que dio el día de ayer el tribunal, sin duda es una muy buena noticia para todas y todos nosotros, dejen les explico por qué. Porque dijo que esas 864 casillas no eran necesario que se abrieran porque son válidas, porque no hay ninguna razón para que dudemos de la validez de esas casillas”.

Recordó que a las mil 190 casillas contabilizadas se vienen a sumar las 864 que no se recontarán, pues eso quiere decir que están en perfecto orden y que como tal no existió ninguna irregularidad. Añadió que el total de todas estas conforman el 99.5 por ciento de las casillas, lo que no hace más que -reiteró- confirmar su triunfo.

“¿Qué es lo que le queda al candidato de Morena? Seguir pataleando y seguir mintiendo. Quiere ensuciar el proceso electoral porque no le queda de otra, pero yo solo quiero que piensen, alguien que no sabe perder, que hoy le está faltando al respeto no a mí, no a Movimiento Ciudadano, sino a las tapatías y los tapatíos que ya decidieron y que acompañaron un proceso electoral que fue ejemplar y que estuvo limpio. Alguien que no sabe perder, que no sabe respetar la voluntad de la gente, por supuesto que no merece gobernar”.

No dejó de cuestionar de nueva cuenta la actitud que ha tenido su contrincante de Morena, Chema Martínez, pues con sus acusaciones y negativas de que haya recuento lo único que busca hacer es deslegitimar el proceso electoral, por lo que manifestó que ella de su parte se seguirá preparando de cara a su próximo mandato al frente de Guadalajara.

“Por mi parte, yo me voy a seguir preparando y vamos a seguir cuidando nuestro proceso electoral. Yo voy a seguir defendiendo el voto y la voluntad de todas las tapatías y de los tapatíos. ¿Qué les quiero pedir? Que por favor no permitamos que el excandidato de Morena, y futuro regidor de Guadalajara, siga con sus mentiras. Por favor, alcemos la voz y defendamos nuestro triunfo. Defendamos tu triunfo, el triunfo de Guadalajara”.