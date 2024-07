El IEPC no Tiene Credibilidad, lo Mejor Será que se Repitan Elecciones: Jorge Carlos Ruiz

“En el Estado, y en Ayuntamiento de Guadalajara”

Por Rafael Hernández Guízar

Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) no cuenta con credibilidad para hacer el recuento de votos en Guadalajara, denunció ayer la Contraloría Ciudadana Independiente.

Jorge Carlos Ruiz Romero, el presidente de este organismo ciudadano, indicó en entrevista con Página 24, que el IEPC no tiene la credibilidad suficiente para hacer un recuento de votos pese a que así haya sido ordenado por el Tribunal Electoral, esto, luego de que es el mismo IEPC el que avalo las elecciones en donde se han manifestado una gran cantidad de errores ya legitimados, así como pérdida de votos y otras cosas hieden a delitos electorales.

“Fue lo único que autorizo el Tribunal Electoral del Estado, contar algunos paquetes electorales, ya se manifestó el candidato José María Chema Martínez, sobre que no está de acuerdo porque no se le da la credibilidad al Instituto Lectoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, porque lo pudieron haber manipulado.

Sabemos que a Paula Ramírez, no se le tiene la confianza, el instituto está amañado y a favor de Movimiento Ciudadano por lo que a aunque el presidente de la república haya mencionado el recuento de votos, no da la confianza, porque la cadena de custodia se perdió, y eso debió haber sido al principio, cuando se estaba haciendo el conteo de todas las urnas”, dijo.

Y agregó: “Nosotros como ciudadanos hemos solicitado información de cómo fue la cadena de custodia en el instituto electoral, sobre quiénes estaban autorizados, qué vehículos se utilizaron, no hemos obtenido respuesta y, por lo tanto, esta decisión del tribunal electoral unipersonal porque hay sólo un magistrado y dos secretarios, no se tiene la fe sobre lo que jurídicamente se está actuando”.

Jorge Carlos Ruiz, dijo que hubo dardos cargados a favor El IEPC no Tiene Credibilidad, lo Mejor Será que se Repitan Elecciones: Jorge Carlos Ruiz del Partido Movimiento Ciudadano (MC): “Yo creo que tanto Claudia Delgadillo como Chema Martínez, van a pedir que intervenga la sala regional Guadalajara, o hasta la Sala Superior, para determinar qué es lo que se necesita y si se trata de una nueva elección o un recuento, puesto que se tiene que ver y tener indicios que no se haya perdido la cadena de custodia, pero hay las pruebas de ciudadanos, y esta autoridad amañada con esta presidenta a la que ya se le presentaron denuncias penales a esta consejera presidente, no hay confianza en el árbitro porque está amañado”.

En este sentido, destacó que para ellos las cosas son fáciles, que se repitan las elecciones para el caso de la presidencia municipal de Guadalajara, así como para la gubernatura de Jalisco, algo para lo que, incluso, hay ya precedentes.

“Claro que sí, es muy sencillo, ellos mismos han caído en demasiadas contradicciones, ellos mismos han dicho que ni siquiera se contaron algunas casillas, y tendríamos 447 casillas que nadie voto, imagínense, eso es irreal, es algo muy fuerte para que la Sala Superior sea la que mande a una nueva votación en Jalisco.

Tenemos precedente, en el estado de Colima, y en municipios como Tlaquepaque o Monterrey donde tenemos ese antecedente jurídico”, finalizó.