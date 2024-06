Por Cohecho, Funcionario de Mercados Podría ir a la Cárcel

Por lo Pronto, Está Suspendido: Cynthia Cantero

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Suspenden del ayunta- miento de Guadalajara a ser- vidor público de la Dirección de Mercados por cometer co- hecho; pidió dinero a cambio de gestionar y realizar trámites para el cambio de giro comer- cial de dos locales del merca- do Severo Díaz.

La titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, Cynthia Cantero Pachecho, detalló que se determinó la existencia de una falta admi- nistrativa grave por cohecho, por lo cual no dejó de lamen- tar que de nueva cuenta se tra- tara de un funcionario que de forma dolosa abusó del desco- nocimiento de comerciantes.

“Este hecho de corrupción encierra una particular historia. El denunciante se acerca a esta Contraloría e interpone su denuncia, el servidor públi- co al verse descubierto acude a regresar el dinero que había pedido, y es captado por nues- tros supervisores en el preciso momento en que lo devuelve, sin embargo, el hecho ya esta- ba consumado por cohecho”.

Dijo que de acuerdo al artículo 52 de la Ley Ge- neral de Responsabilidades Administrativas se determi- nó la existencia de una fal- ta administrativa grave, ya que se establece que incurre en cohecho aquel servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no com- prendido en su remuneración como servidor público.

Por ello, añadió que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que la investigación será turnada al Tribunal de Justicia Adminis-rativa, para que resuelva de fondo el asunto.

“En esta Contraloría hemos sido muy incisivos en dar a co- nocer estas resoluciones por- que ejemplifican las distintas vertientes del problema públi- co que significa la corrupción. Este servidor público en su de- fensa señalaba, el que es man- dado no es culpable, aludiendo a que él solo cumple órdenes, y por lo tanto no tiene respon- sabilidad sobre sus actos. Ya se investiga y esperamos más denuncias”, enfatizó.

Por último, recordó que en el municipio tapatío existen al menos siete mecanismos de denuncia, como líneas direc- tas, correo electrónico, redes sociales o de manera presen- cial en la Contraloría de Guadalajara, por lo que llamó a la ciudadanía a reportar cualquier acto de corrupción detectado en algún servidor público del ayuntamiento tapatío.