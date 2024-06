Ayuntamiento de Guadalajara Está Quitando las Cédulas de Búsqueda

Vulnera Nuestros Derechos: Héctor Flores

Por Rafael Hernández Guízar

El ayuntamiento de Gua- dalajara está retirando las Cédulas de Búsqueda de los desaparecidos, denunció ayer Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.

En entrevista con Página 24 Jalisco, el activista por la lucha contra los des- aparecidos en Jalisco, denun- ció que por parte del ayunta- miento de Guadalajara, les están retirando las cédulas de desaparecidos que pegan en las calles, esto, pese a que se trata de una manifestación pacífica y de un llamado a la sociedad para que se puedan aportar datos a las carpetas de investigación que se siguen “con dilación” en la fiscalía especializada para personas desaparecidas.

“Terminamos la labor de pega de cédulas, y vimos que por órdenes de un funcionario del ayuntamiento, empezaron a quitar las cédulas que pega- mos en las macetas del parque Revolución, esto lo hicieron también otros trabajadores del ayuntamiento quienes incluso, vimos que traían ya brochas y cubetas con pintura roja para pintar las macetas, y cuando se percataron de que les em- pezamos a sacar fotos y video se escondieron, y se fueron del parque, y creo que es algo que deja evidencia de lo que está pasando, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, y esa es una prueba de que el ayunta- miento de Guadalajara a pesar de que ellos niegan ante la Co- misión de Derechos Humanos y otras autoridades que ellos no las quitan, en realidad sí las están quitando”, dijo muy molesto.

Y es que esta situación, la habían ya denunciado, pero por parte de la administración municipal, se indicó ante la Comisión Estatal de Dere- chos Humanos Jalisco, que era mentira, sin embargo, Página 24 Jalisco, tiene en su poder las fotos que muestran que, en efecto, se están retirando las cédulas de búsqueda que colocan los padres y familiares de los desaparecidos.

Por ello, se hizo un llamado urgente al presidente municipal tapatío, para que de inmediato cesen este tipo de acciones que obstaculizan la posibilidad de colaborar con las investigaciones que ayuden a dar con el paradero al menos de los cuerpos de los desaparecidos.

Por cierto que en días próximos, estarán integrantes de este colectivo pegando cédulas de nueva cuenta, ahora en el centro de Guadalajara, específicamente, en las afueras de palacio de gobierno, por lo que pidieron tanto al ayuntamiento tapatío, como al gobierno estatal, sensibilidad en el tema para que no las retiren.