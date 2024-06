Ambientalistas Amenazan con Plaquear sus Vehículos en Otros Estados del País

“Si se Condiciona la Verificación al Pago de Refrendo”

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas fijaron ayer una postura radical: “en Jalisco, si se condiciona la verificación al pago de re- frendo no habrá call pago el próximo año”.

Tras el anuncio de que se pretende por parte del Go- bierno del Estado electo, a cargo de Pablo Lemus Nava- rro, ligar el pago del refrendo con la prueba de verificación vehicular que supuestamente sería gratuita, integrantes de la Coordinadora de Asuntos Medioambientales fueron categóricos y resaltaron que en caso de que que se condi- cione el pago de refrendo al trámite de verificación vehi- cular habrá una desbandada de vehículos para emplacar en otros estados.

“No es justo lo que quieren hacer. Si ellos quieren hacer este tipo de cosas, li gar la verificación al pago de refrendo, entonces no va a haber ni uno ni otro, por- que entonces de qué te sirve tener placas de Jalisco, si te van a hacer que forzosamen- te tengas que verificar, no- sotros hemos apoyado siem- pre afinación sí, verificación no, entonces va a ser más conveniente sacar placas de otro estado y ya, porque también nos preguntamos a dónde va a parar todo el di- nero que están recaudando por las multas”, dijo Efrén Valdivia integrante de la coordinadora.

Y es que a decir de los entrevistados, la situación es clara respecto a la postura del Gobierno del Estado, in- dicaron que no tiene por qué haber este tipo de pagos, la verificación, puesto que en su mayoría los verificentros son de particulares, es de- cir, que el dinero público se estaría entregando a los em- presarios.

Por ello la postura fue clara y el tiempo también fue definitivo, si en los próximos días no existe una promesa firme respecto a lo que se es- taría trabajando para el inicio del Gobierno de Pablo Lemus Navarro, habrá entonces una campaña masiva para que los automovilistas saquen placas de otros estados perdiéndose así en Jalisco, millones y mi- llones de pesos respecto de lo que podría recaudarse por la administración entrante.