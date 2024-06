Gente Cochina y Trabajadores de Limpia los Culpables de Inundaciones: Vecinos

Tiran Basura en la Calle; no la Recogen a Tiempo

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Miravalle, en Guadalajara, se dijeron hartos de las inundaciones que se viven en su comunidad, responsabilizan a la gente “cochina” que deja la basura en las calles.

Y es que en los alrededores de los denominados “puntos limpios” que fueron instalados por el ayuntamiento de Guadalajara, se puede observar gran cantidad de desperdicios tirados, algo que sucede por la basura que se abandona en plena vía pública al estar llenos los botes, además, de que cuando se llevan las bolsas de desperdicios, el personal del camión recolector, rompen las bolsas y todo lo que cae al suelo, no lo barren.

“Pues no sé si tienen que poner otro bote, o de plano cambiar la estrategia, porque si se fija hay mucha basura en la calle, sí es cierto, pero es que la gente es cochina, la deja en la calle como si nada, más tarda uno como vecino en barrer que la gente en traer otra vez basura y queda así”, dijo uno de los vecinos de un módulo de departamentos ubicado sobre la avenida Artes Plásticas de dicha comunidad ubicada al sur de esta ciudad capital.

“Yo no creo que sea por todos los vecinos, es que más bien son algunos los que son muy sucios y que dejan este cochinero, así que no sé qué vayan a hacer los del ayuntamiento, pero de que urge que hagan algo, urge; nosotros estamos pidiendo que por favor vengan a ver qué es lo que se va a hacer porque no podemos seguir así, estamos pidiendo que se haga algo y que se haga ya”, agregó el entrevistado.

En la colonia, se puede observar en general que las alcantarillas están llenas de agua, tapadas según se aprecia, y como fue captado por la cámara de Página 24 Jalisco, algo que deja en evidencia que no ha acudido el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para realizar el correspondiente desazolve.