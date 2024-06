“El Pelón” Alfaro Manda a sus Policías a Asaltar

Montan Retenes Ilegales e Inventan Multas: Automovilistas

Por Rafael Hernández Guízar

Arreció la comisión de actos de corrupción al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, policías viales montan retenes ilegales de forma aleatoria para multar a la ciudadanía.

En la zona poniente de la ciudad, se organizan retenes de forma ilegal por parte de la policía vial según se denunció a Página 24 Jalisco; ciudadanos muy molestos se quejaron de la imposición de multas por incumplir con la verificación, así como con otras “obligaciones” impuestas por el gobierno estatal.

“Pues me dieron una multa que por la verificación, y me dio mucho coraje porque no estoy de acuerdo con pagarle al pinche pelón, yo la verdad prefiero pagarle a un abogado para que me quite la multa, y así lo voy a hacer, porque oye están tres patrullas paradas por Mariano Otero, y dicen que no es un retén, pero claro que eso es un retén y sabemos que eso es ilegal, están coartando nuestra libertad de tránsito, entonces te piden un montón de cosas y cierto, no las traemos pero es ilegal la forma como están parando a la gente, y yo como ya te dije, yo prefiero pagarle a un abogado que al pinche pelón rata de Alfaro”, dijo Manuel Ávila, uno de los ciudadanos entrevistados por este reportero.

Por su parte, Cristian Romo, otro ciudadano entrevistado, dijo que le colocaron una multa de más de 10 mil pesos, por supuestamente tener placas no legibles cuando no es así, pero fue más allá, le aplicaron también la multa de la verificación y le pedían “mochada” por no quitarle el carro.

“Mira el sábado iba yo por la de Mariano Otero y me llamó la atención que estaban los de vialidad, yo me seguí y me dijeron que me prara, me paré, y les pregunté que por qué me paraban, me dijeron que les diera mi licencia y mi tarjeta de circulación, otra vez les dije que por qué me paraban, y me dijeron que porque estaban parando a la gente para ver que tuvieran la verificación.

Les di los documentos porque qué vas a hacer con toda la bola de policías ahí, ni modo de ponerte necio, en fin, me dijeron que me iban a dar la multa que porque no estaba verificado el carro y les dije que estaba bien, que hicieran lo que tuvieran que hacer, y luego, me dijeron que traía las placas despintadas, que me iban a quitar el carro, y les dije que eso era ilegal, me dijeron que iban a hablarle a una grúa, y que me iba a salir bien caro, que iba a acabar pagando como unos 15 mil pesos, que mejor les diera cuatro mil pesos y que se olvidaba todo, y yo, les dije que estaban locos, que le hablaran a la grúa, y total, me dieron las dos multas, y me salió el chiste como en 13 mil pesos, pero no les voy a pagar eso, yo no voy a pagar y voy a ir a denunciarlos porque cómo es posible que te pidan dinero, son rateros, Alfaro los manda a asaltar”, dijo.

Es importante resaltar que según el artículo 16 de la constitución mexicana, nadie puede ser molestado ni en sus propiedades, ni en su persona, ni en sus documentos, sino en virtud de un mandamiento escrito expedido por la autoridad competente que funde y motive su acción; en este caso, la única autoridad competente para expedir una orden, es un juez, cualquier otra autoridad carece de facultad legal, en tanto que las órdenes deben estar fundadas y motivadas, y sólo pueden ser órdenes de registro o de aprehensión, y deben de tener los datos de la persona a molestar o del vehículo. De otra forma, se trata de un acto ilegal.