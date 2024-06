Diputados de Morena van Contra “Cártel Inmobiliario”

Cárcel Hasta por 20 años: leticia Pérez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de com- batir la voracidad inmobilia- ria de los actuales gobiernos naranjas, quienes los últimos años han sabido sacar prove- cho al tema, diputados locales de Morena implementarán, en el Congreso de Jalisco, una iniciativa para castigar esta práctica.

A decir de la diputada lo- cal Leticia Pérez, el famoso “cártel inmobiliario”, en la entidad, se ha destacado por implementar múltiples edifi- caciones fuera de norma, por lo que presentará una inicia- tiva para tipificar como delito la “corrupción inmobiliaria”.

“En nuestro estado de Ja- lisco hemos sufrido y segui- mos sufriendo esta clase de corruptelas, sobre todo en las zonas en donde la verticaliza- ción urbana es cada vez más patente, es decir, en las zonas del poniente del Área Metro- politana de Guadalajara”.

Debido a que los últimos años han aumentado exponen- cialmente las torres departa- mentales por toda la ciudad, a pesar de que en más de una ocasión la ciudadanía ha de- nunciado diversas irregulari- dades, la morenista pugnó por poner en cintura a quienes sa- can ventaja de esto, por lo que su propuesta contempla de 10 a 20 años de prisión.

“Constructores, muchos de ellos ligados a la escena polí- tica local, hacen caso omiso a lo estipulado en los reglamen- tos y construyen a diestra y si- niestra edificios sobre todo por esas zonas.

Las quejas que se presentan en mayor cantidad debido a que, en muchas ocasiones, dichas construccio- nes sobrepasan los límites de altura o de cantidad de pisos permitidos”.

Por ello, detalló que su iniciativa contempla refor- mas en el Código Penal de Jalisco para delimitar que caerá en el delito de corrup- ción inmobiliaria aquel servi- dor público que permita por acción, omisión o tolere la construcción de inmuebles, así como la edificación de pisos adicionales a los auto- rizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes de la entidad.

“La sanción por corrup- ción inmobiliaria será de 10 a 20 años de prisión, con in- dependencia de otras sancio- nes que correspondan a otros tipos penales. Se agravarán en una mitad más las penas cuan- do obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el servidor pú- blico o parientes, socios o so- ciedades de las que el servidor público formen parte”.

La morenista aseveró que hasta el momento el estado no ha frenado este tipo de corrupción cada vez más presente, pues solo se dedi- can a aplicar multas en lugar de ordenar la demolición de construcciones excedidas, de ahí la relevancia de su propuesta.