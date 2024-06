Si Pablo Lemus no Pudo con la Alcaldía de Guadalajara ¿Podrá Gobernar Jalisco?

En el Mercado no Tenemos ni Agua Potable: Locatarios

Por Rafael Hernández Guízar

Otro problema aqueja a los locatarios del mercado Corona en Guadalajara, es la falta de agua potable. Y es que desde la construcción de este mercado municipal de Guadalajara, una gran cantidad de problemas han conflictuado a los locatarios quienes se dijeron bastante molestos debido a que la falta de agua potable les dificulta de sobremanera su actividad comercial, sobre todo a los que se dedican a la venta de alimentos.

“Pues cómo le hace uno, tenemos que lavar la loza, y peor, cuando quiere uno ir al baño, esto es un problema grande que el administrador no resuelve, entonces para qué quiere uno administradora, para qué paga uno plaza si no van a hacer lo que les toca”, dijo uno de los locatarios entrevistados.

El problema no es nuevo y forma parte de los muchos requerimientos que han hecho desde hace meses al ayuntamiento de Guadalajara, razón por la cual, los locatarios se dijeron casi en su mayoría en contra de la candidatura de Pablo Lemus Navarro para el gobierno del estado: “Pues si no pudo como presidente arreglar algo tan sencillo como esto, un mercado, qué va a hacer en el gobierno estatal el señor, no nos interesa, que haga lo que tenga o deba de hacer, pero a nosotros que nos resuelvan aquí lo que necesitamos, ya lo que el presidente o gobernador lo que sea Pablo Lemus, lo que él quiera hacer con su vida que lo haga, pero que se acuerde que él fue electo para gobernar Guadalajara y para resolver los problemas de aquí y no lo hizo”, agregó el entrevistado.

Asimismo, en los alrededores del mercado, se vive otro problema fuerte, el ambulantaje que está siendo tolerado por el ayuntamiento de Guadalajara, violando lo dispuesto por el reglamento de funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios, mismo que prohíbe la actividad comercial en espacios abiertos dentro de un polígono bien definido, y aunque hay algunas excepciones, es decir, permisos que se entregaron por parte del mismo ayuntamiento, a la fecha, una gran cantidad de personas se han establecido para la venta de todo tipo de productos, desde fayuca, hasta calcetines y comida, algo que representa una competencia desleal para los comerciantes establecidos.