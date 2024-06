La Fiscalía General de Justicia Trabaja a Paso de Tortuga

Nada Resuelve, no Procura Justicia: Abogados

Por Rafael Hernández Guízar

Abogados litigantes lamentaron las dilaciones con las que se actúa dentro de la fiscalía general del estado.

Y es que en diversas agencias del ministerio público, sobre todo en lo que respecta a los delitos patrimoniales como el despojo, se trabaja a paso lento, muy lento, de tortuga, al grado que muchos de los problemas terminan siendo arreglados por las personas de manera extrajudicial.

“Ya tengo ya tres años que vine a denunciar que me habían despojado de mi casa porque se metieron mis hermanas cuando me fui a trabajar y ya no me la querían regresar, y nada pasó, ni las investigaron ni hicieron nada, y si no es por mi abogado que estuvo insistiendo para hacer un convenio para que me la regresaran, pues hubiera seguido sin casa, ya ahorita lo que voy a hacer es quitar la denuncia, pero no porque aquí me hayan ayudado, sino porque fue mi abogado el que me ayudó”, dijo uno de los ciudadanos entrevistados por Página 24 Jalisco.

Y es que entre los problemas que se denunciaron a este reportero, destaca el hecho de que las agencias del Ministerio Público están saturadas, por ello, las citas con los agentes de la policía investigadora son bastante difíciles de conseguir, es decir, entre la fecha en la que se presenta la denuncia y la fecha en la que se consigue integrar las pruebas con la policía investigadora, es hasta tres o cuatro meses después, algo que no ayuda a que haya justicia pronta y expedita.

“No pues cuál justicia, eso es para los que tienen dinero, uno que no tiene y que con trabajos paga un abogado se tiene que esperar a que se logre tener avances aquí, no todo es malo, la verdad sabemos que muchas veces no es culpa de los que trabajan aquí porque he visto que sí hay quienes mis respetos, hacen lo que pueden, pero deberían de abrir yo creo más agencias o no sé, hacer algo para que haya más agilidad, porque le digo, tres años y no se logró nada, y así pues no quedan ganas de volver a denunciar”, dijo el entrevistado.

Pero peor es para aquellos que presentan denuncias por casos de desapariciones; en el caso de estos delitos, la saturación es mucho mayor, los tratos son malos dentro de las agencias, y sobre todo, el acompañamiento de las autoridades es escaso.

Por ello, ciudadanos exigieron al gobierno estatal que haya ampliación en la planilla de trabajadores de procuración de justicia, aumento también a los recursos y sobre todo, mejorías en el trato a la ciudadanía.