El Carrusel Dejó de ser Novedad y nos Aleja la Clientela: Comerciantes

“Pedimos a las autoridades se lo lleven a otro lado”

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del centro de Guadalajara exigen se retire ya el carrusel que fue instalado en el parque del templo San José.

A decir de los locatarios con los que platicó este reportero, el hecho de que esté instalado dicha atracción no les genera nuevos clientes, por el contrario le han perdido.

“Ya dejó de venir gente. Más bien que se lo lleven porque todo el día es un escándalo con esta cosa, hay un montón de ruido y no, la verdad, es que ya no viene mucha gente, porque no es lo máximo pues, nosotros quisiéramos que mejor se lo lleven a otro lado”, dijo uno de los locatarios entrevistados.

Y es que decir de los comerciantes con los que este reportero tuvo contacto, solamente durante la instalación y los primeros días de funcionamiento del Carrusel fue una atracción real, al momento la cantidad de gente que acude a este sitio ha ido disminuyendo, pues muchas personas acudían a la plazoleta de este lugar para descansar, y tener otro tipo de recreación.

“Lo que hace falta es seguridad. Aquí en el Paseo Alcalde hace falta seguridad, eso es un hecho, eso sí necesitamos y les pedimos que estén al pendiente porque hemos tenido casos en los que ha habido altercados y no pasan ya los policías como antes”, finalizó el entrevistado.