Laura Haro, Descarta Incorporarse al Gabinete de Pablo Lemus Navarro

Tengo Proyectos Personales Pendientes

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al asegurar que se enfocará en atender proyectos personales pendientes, la excandidata al gobierno de Jalisco por el PRI, Laura Haro Ramírez, descartó incorporarse al gabinete del gobernador electo, Pablo Lemus Navarro.

Luego de que hace días se reuniera con Lemus Navarro para hablar sobre los pendientes del estado, la también expresidenta del PRI Jalisco refirió además que no ha recibido ninguna propuesta para participar en el próximo gobierno emecista.

“También lo anticipo, no participaré en ningún gobierno, yo me quedo donde estoy. Creo que podemos construir mucho, tengo muchos retos profesionales que atender y personales también, y entonces lo digo desde ahorita, no participaré en ningún gabinete federal y local”.

Aclaró que en la reunión que sostuvo con el emecista, el lunes pasado, entregó cada uno de los compromisos que hizo en los municipios -durante la campaña-, con la finalidad de que Lemus Navarro los pueda considerar dentro de su administración.

Por otro lado, la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón informó que por el momento realizará un gira de agradecimiento en los 125 municipios de la entidad, tras los resultados de la jornada electoral del 2 de junio en donde quedó en tercer lugar.

“Regresaremos porque tenemos la firme convicción de que es de bien nacidos ser agradecidos, de que hoy la confianza que más de 600 mil jaliscienses depositaron en su servidora no se puede echar, ni se puede tirar a la basura, todo lo contrario. No tengan la menor de las dudas de que está empeñada mi palabra, en que cada uno de estos compromisos se deben de cumplir”.

Ante la crisis de descrédito que vive la clase política en todo el país, la tricolor añadió que ella, junto con sus compañeros alcaldes y regidores tricolores de Jalisco, vigilarán a los gobiernos entrantes.

Por su parte el presidente del PRI Jalisco, Antonio Padilla, informó que el partido tricolor gobernará en 25 municipios en las siguientes administraciones. Además, añadió que están en impugnación tres más, por las irregularidades que detectaron durante la jornada electoral.